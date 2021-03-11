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«Боруссия» Д — «Герта». Прогноз на матч чемпионата Германии (13.03.2021)

11 марта 2021, 07:02

В рамках 25-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д на своем стадионе встретится с «Гертой». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.52 1.50
BetBoom 2.51 1.56

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Боруссию» явным фаворитом этого поединка, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.47. Ставка на ничейный исход представлена коэффициентом 4.7. Победа «Герты» оценивается в 6.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 3 можно взять за 1.93.

Форма команд

«Боруссия» Д на этой неделе в очень напряженном матче Лиги чемпионов сыграла вничью с «Севильей» (2:2) и смогла пройти в четвертьфинал турнира благодаря выездной победе (3:2). В чемпионате команда показывает достойные результаты, хоть ранее и потеряла много очков. В прошлом туре Бундеслиги команда проиграла «Баварии» (2:4), а в кубковом матче оказалась сильнее «Боруссии» М (1:0).

«Герта» смогла только по итогам прошлого тура покинуть зону вылета, победив «Аугсбург» (2:1). Столичная команда не может найти свою игру. До последней победы «Герта» проиграла «Вольфсбургу» (0:2) и «РБ Лейпциг» (0:3).

Информация для ставок

  • «Боруссия» не проигрывает на своем стадионе уже семь матчей во всех турнирах
  • «Герта» выиграла только один гостевой матч из последних десяти
  • «Боруссия» выиграла последние четыре матча против «Герты»
  • Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» после прохода в 1/4 финала Лиги чемпионов находится в отличном настроении и постарается взять максимум очков в матче с «Гертой», чтобы продолжать борьбу за зону ЛЧ. Сделать ставку на победу «Боруссии» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет, с коэффициентом 2.23.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.52 1.50
BetBoom 2.51 1.56
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shlomo
shlomo
11 марта в 08:13
У Герты шансов мало
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