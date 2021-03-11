«Боруссия» Д — «Герта». Прогноз на матч чемпионата Германии (13.03.2021)

В рамках 25-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д на своем стадионе встретится с «Гертой». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.
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сегодня, 20:30
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Боруссию» явным фаворитом этого поединка, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.47. Ставка на ничейный исход представлена коэффициентом 4.7. Победа «Герты» оценивается в 6.4.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 3 можно взять за 1.93.
Форма команд
«Боруссия» Д на этой неделе в очень напряженном матче Лиги чемпионов сыграла вничью с «Севильей» (2:2) и смогла пройти в четвертьфинал турнира благодаря выездной победе (3:2). В чемпионате команда показывает достойные результаты, хоть ранее и потеряла много очков. В прошлом туре Бундеслиги команда проиграла «Баварии» (2:4), а в кубковом матче оказалась сильнее «Боруссии» М (1:0).
«Герта» смогла только по итогам прошлого тура покинуть зону вылета, победив «Аугсбург» (2:1). Столичная команда не может найти свою игру. До последней победы «Герта» проиграла «Вольфсбургу» (0:2) и «РБ Лейпциг» (0:3).
Информация для ставок
- «Боруссия» не проигрывает на своем стадионе уже семь матчей во всех турнирах
- «Герта» выиграла только один гостевой матч из последних десяти
- «Боруссия» выиграла последние четыре матча против «Герты»
- Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Боруссия» после прохода в 1/4 финала Лиги чемпионов находится в отличном настроении и постарается взять максимум очков в матче с «Гертой», чтобы продолжать борьбу за зону ЛЧ. Сделать ставку на победу «Боруссии» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет, с коэффициентом 2.23.