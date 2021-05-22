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«Брага» — «Бенфика». Прогноз на финальный матч Кубка Португалии (23.05.2021)

сегодня, 05:39

«Брага» и «Бенфика» сыграют между собой в финале Кубка Португалии. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.963.272.09
Лига Ставок 3.80 3.30 2.11
Мелбет 4.10 3.30 2.14
1XBET 4.10 3.30 2.14
BetBoom 3.75 3.15 2.08

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Бенфику» фаворитом этого матча. Поставить на победу номинальных гостей можно по коэффициенту 2.21. Победа «Браги» котируется в 4.00. Ничья в основное время представлена коэффициентом 3.19.

Коэффициент на тотал больше 2.5 мячей составил 1.96, низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.84.

Форма команд

«Брага» завершила сезон на четвёртом месте, не самым удачным образом проведя вторую половину чемпионата, и не смогла пройти в Лигу чемпионов. В последнем официальном матче «оружейники», потерявшие турнирную мотивацию, на выезде сыграли вничью с «Портимоненси» (0:0).

«Бенфика» ударно провела концовку чемпионата, оформив три победы подряд, но не смогла обойти финишировавший на втором месте «Порту». Последней жертвой «орлов» стала «Витория Гимараеш», которая была уверенно обыграна в гостях (3:1).

В завершающемся сезоне соперники встречались три раза. В чемпионате Португалии они обменялись гостевыми победами. Также «Брага» обыграла «Бенфику» в матче Кубка португальской Лиги на стадии полуфинала (2:1).

Информация для ставок

  • «Бенфика» не проигрывала в семи прошлых матчах во всех турнирах – шесть побед и одна ничья
  • «Брага» выиграла один из шести предыдущих поединков при двух поражениях и трех ничьих
  • «Бенфика» забивала и пропускала голы в четырех последних играх

Прогноз

В финале Кубка Португалии «Брага» попробует взять реванш у «Бенфики» за упущенные бронзовые медали чемпионата. Однако «орлы» намного убедительнее выглядели на финише сезона. Учитывая вышесказанное, предлагаем сыграть ставку «обе забьют – да» с коэффициентом 1.85 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.43 1.88 2.01 1.54 2.60
Лига Ставок 2.65 1.46 1.83 1.94 1.47 2.65
Мелбет 1.93 2.02
1XBET 1.93 2.02
BetBoom 2.60 1.45 1.80 1.94 1.45 2.60
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 09:19
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)
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