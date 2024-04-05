«Брайтон» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (06.04.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа «Брайтона» оценивается по 5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.
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завтра, 19:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Брайтон» идет в середине турнирной таблице и вряд ли сможет ворваться в зону еврокубков, ведь много очков было потеряно в середине сезона. На данный момент коллектив располагается на девятом месте с 43 баллами на 14 пунктов отстает от пятого места. Тем не менее, подопечные Де Дзерби постараются подняться как можно выше за оставшиеся туры, а также могут помешать «Арсеналу» в борьбе за чемпионство. Два последних матча «Брайтона» завершились ничьей с «Брентфордом» (0:0) и поражением от «Ливерпуля» (1:2).
«Арсенал» ждет очень сложный отрезок сезона, где кроме борьбы за золотые медали АПЛ, «канониров» ждет противостояние с «Баварией» в Лиге чемпионов. На данный момент лондонский клуб идет на втором месте с отставанием в два очка от лидера «Ливерпуля». Потеря очков в этом матче может сильно отразиться на чемпионской гонке, поэтому гостям нужна только победа. В прошлой игре «Арсенал» на своем поле справился с «Лутон Таун» (2:0), а ранее поделил очки с «Манчестер Сити» (0:0).
Информация для ставок
- «Брайтон» выиграл три из пяти последних матчей с «Арсеналом»
- «Арсенал» выиграл только четыре выездных поединка из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Арсенал» будет идти вперед, ведь команде нельзя терять очки. Вероятнее всего, команда добьется результата, но и не сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.