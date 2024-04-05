«Брайтон» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (06.04.2024)

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сегодня, 11:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа «Брайтона» оценивается по 5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Брайтон» идет в середине турнирной таблице и вряд ли сможет ворваться в зону еврокубков, ведь много очков было потеряно в середине сезона. На данный момент коллектив располагается на девятом месте с 43 баллами на 14 пунктов отстает от пятого места. Тем не менее, подопечные Де Дзерби постараются подняться как можно выше за оставшиеся туры, а также могут помешать «Арсеналу» в борьбе за чемпионство. Два последних матча «Брайтона» завершились ничьей с «Брентфордом» (0:0) и поражением от «Ливерпуля» (1:2).

«Арсенал» ждет очень сложный отрезок сезона, где кроме борьбы за золотые медали АПЛ , «канониров» ждет противостояние с «Баварией» в Лиге чемпионов. На данный момент лондонский клуб идет на втором месте с отставанием в два очка от лидера «Ливерпуля». Потеря очков в этом матче может сильно отразиться на чемпионской гонке, поэтому гостям нужна только победа. В прошлой игре «Арсенал» на своем поле справился с «Лутон Таун» (2:0), а ранее поделил очки с «Манчестер Сити» (0:0).

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл три из пяти последних матчей с «Арсеналом»

«Арсенал» выиграл только четыре выездных поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» будет идти вперед, ведь команде нельзя терять очки. Вероятнее всего, команда добьется результата, но и не сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.