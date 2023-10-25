«Брайтон» — «Аякс». Прогноз на матч Лиги Европы (26.10.2023)

Ставки букмекеров
В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.32. В случае победы «Аякса», зайдет коэффициент 8.5. Ничью можно выбрать по 6.1.
|
2 : 0
завершен
26 октября 2023, 22:00
четверг
Также в линии букмекеры предлагают 1.53 за ТБ 3 и ТМ 3 за 2.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.
Форма команд
«Брайтон» проводит не лучший отрезок в сезоне и не может победить уже несколько матчей. Команда идет на последнем месте и в группе Лиги Европы с одним баллом в активе. Чтобы исправить ситуацию, подопечным Де Дзерби необходимо обыгрывать кризисный «Аякс», что сразу продвинет их вверх в турнирной таблице. Два последних матча «Брайтона» завершились поражением от «Манчестер Сити» (1:2) и ничьей с «Ливерпулем» (2:2).
«Аякс» пребывает в глубоком кризисе и не выигрывает с конца августа этого года. В Лиге Европы легендарный клуб набрал два очка и нуждается в победах, чтобы зацепиться за плей-офф. В чемпионате Нидерландов коллектив вовсе идет на предпоследнем месте в зоне вылета в пятью набранными очками, что говорит о необходимости перезагрузки. В прошлом туре «Аякс» уступил на выезде «Утрехту» (3:4), а ранее на своем поле проиграл «АЗ Алкмаар» (1:2).
Информация для ставок
- «Брайтон» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- «Аякс» выиграл лишь один выездной поединок из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних матча «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Обе команды пребывают не в лучших кондициях и наверняка будут допускать грубые ошибки. Рекомендуем не рисковать и сделать ставку на тотал больше 3 мячей по скромному коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.