«Брайтон» — «Аякс». Прогноз на матч Лиги Европы (26.10.2023)

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25 октября 2023, 19:27

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.32. В случае победы «Аякса», зайдет коэффициент 8.5. Ничью можно выбрать по 6.1.

Также в линии букмекеры предлагают 1.53 за ТБ 3 и ТМ 3 за 2.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Брайтон» проводит не лучший отрезок в сезоне и не может победить уже несколько матчей. Команда идет на последнем месте и в группе Лиги Европы с одним баллом в активе. Чтобы исправить ситуацию, подопечным Де Дзерби необходимо обыгрывать кризисный «Аякс», что сразу продвинет их вверх в турнирной таблице. Два последних матча «Брайтона» завершились поражением от «Манчестер Сити» (1:2) и ничьей с «Ливерпулем» (2:2).

«Аякс» пребывает в глубоком кризисе и не выигрывает с конца августа этого года. В Лиге Европы легендарный клуб набрал два очка и нуждается в победах, чтобы зацепиться за плей-офф. В чемпионате Нидерландов коллектив вовсе идет на предпоследнем месте в зоне вылета в пятью набранными очками, что говорит о необходимости перезагрузки. В прошлом туре «Аякс» уступил на выезде «Утрехту» (3:4), а ранее на своем поле проиграл « АЗ Алкмаар» (1:2).

Информация для ставок

«Брайтон» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Аякс» выиграл лишь один выездной поединок из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды пребывают не в лучших кондициях и наверняка будут допускать грубые ошибки. Рекомендуем не рисковать и сделать ставку на тотал больше 3 мячей по скромному коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.