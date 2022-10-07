«Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (08.10.2022)

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вчера, 13:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Тоттенхэм». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Брайтона» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Брайтон» продолжает показывать хороший футбол и после ухода Грэма Поттера. Теперь главным тренером назначен перспективный Роберто Де Дзерби, который уже создал проблемы в прошлом поединке АПЛ с «Ливерпулем» (3:3). Коллектив занимает солидное четвертое место с 14 набранными баллами. До поединка с «Ливерпулем», команда крупно обыграла «Лестер» (5:2) и минимально уступила «Фулхэму» (1:2).

«Тоттенхэм» борется в Лиге Чемпионов и Антонио Конте приходится распределять имеющийся состав на два турнира, не считая кубковых соревнований. В чемпионате Англии «шпоры» занимают третье место с 17 баллами, и даже ничья не позволит коллективу отдать свою позицию в турнирной таблице. В последней игре Лиги Чемпионов «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Айнтрахтом» Ф (0:0), ранее уступил «Арсеналу» в АПЛ (1:3).

Информация для ставок

«Брайтон» проиграл два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Тоттенхэм» выиграл всего одну встречу из последних четырех во всех турнирах

«Тоттенхэм» выиграл четыре из шести последних матчей у «Брайтона»

Прогноз

«Брайтон» приложит максимальное количество усилий, чтобы победить и готовился к этому поединку всю неделю, а «Тоттенхэм» потратил много сил в игре Лиги Чемпионов. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.