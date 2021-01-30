«Брайтон» — «Тоттенхэм» прогноз на матч АПЛ (31.01.2021)

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30 января 2021, 18:17

«Брайтон» 31 января 2021 года принимает на своем стадионе лондонский «Тоттенхэм». Букмекеры БК Фонбет сделали свой прогноз на поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем данного противостояния будет «Тоттенхэм». На победу команды Жозе Моуриньо рекомендуют ставить с коэффициентом 2.40. Ничейный исход оценивают в 3.40, а победу «Брайтона» в 2.95. Оба клуба находятся в неплохой форме, но букмекеры считают, что лучше всего будет смотреться именно лондонская команда.

Форма команд

«Брайтон» находится на 17-й строчке в таблице, у команды 18 набранных баллов. Свой последний поединок команда сыграла вничью со счетом 0:0 против «Фулхэма».

У «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо шестая строчка в таблице и 33 балла в активе. Свой последний поединок «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» со счетом 1:3.

Информация для ставок

● У «Брайтона» и «Тоттенхэма» по три победы в последних пяти матчах

● «Тоттенхэм» забил в нынешнем сезоне 34 мяча и входит в топ-5 самых забивающих команд АПЛ

● «Брайтон» пропустил 29 мячей — одна их худших команд по этому показателю

Прогноз

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на обе забьют с коэффициентом 2.00. Оба клуба играют в неплохой футбол, голы точно будут.

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