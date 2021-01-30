ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Брайтон» — «Тоттенхэм» прогноз на матч АПЛ (31.01.2021)

30 января 2021, 18:17

«Брайтон» 31 января 2021 года принимает на своем стадионе лондонский «Тоттенхэм». Букмекеры БК Фонбет сделали свой прогноз на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.223.432.38
Fonbet Live! 1.06 9.50 100.00

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем данного противостояния будет «Тоттенхэм». На победу команды Жозе Моуриньо рекомендуют ставить с коэффициентом 2.40. Ничейный исход оценивают в 3.40, а победу «Брайтона» в 2.95. Оба клуба находятся в неплохой форме, но букмекеры считают, что лучше всего будет смотреться именно лондонская команда.

Форма команд

«Брайтон» находится на 17-й строчке в таблице, у команды 18 набранных баллов. Свой последний поединок команда сыграла вничью со счетом 0:0 против «Фулхэма».

У «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо шестая строчка в таблице и 33 балла в активе. Свой последний поединок «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» со счетом 1:3.

Информация для ставок

● У «Брайтона» и «Тоттенхэма» по три победы в последних пяти матчах

● «Тоттенхэм» забил в нынешнем сезоне 34 мяча и входит в топ-5 самых забивающих команд АПЛ

● «Брайтон» пропустил 29 мячей — одна их худших команд по этому показателю

Прогноз

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на обе забьют с коэффициентом 2.00. Оба клуба играют в неплохой футбол, голы точно будут.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Сампдория» — «Ювентус».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.223.432.38
Fonbet Live! 1.06 9.50 100.00
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
30 января в 18:21
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Брайтон»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100