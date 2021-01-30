«Брайтон» — «Тоттенхэм» прогноз на матч АПЛ (31.01.2021)

«Брайтон» 31 января 2021 года принимает на своем стадионе лондонский «Тоттенхэм». Букмекеры БК Фонбет сделали свой прогноз на поединок.
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1 : 0
завершен
вчера, 22:15
Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что победителем данного противостояния будет «Тоттенхэм». На победу команды Жозе Моуриньо рекомендуют ставить с коэффициентом 2.40. Ничейный исход оценивают в 3.40, а победу «Брайтона» в 2.95. Оба клуба находятся в неплохой форме, но букмекеры считают, что лучше всего будет смотреться именно лондонская команда.
Форма команд
«Брайтон» находится на 17-й строчке в таблице, у команды 18 набранных баллов. Свой последний поединок команда сыграла вничью со счетом 0:0 против «Фулхэма».
У «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо шестая строчка в таблице и 33 балла в активе. Свой последний поединок «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» со счетом 1:3.
Информация для ставок
● У «Брайтона» и «Тоттенхэма» по три победы в последних пяти матчах
● «Тоттенхэм» забил в нынешнем сезоне 34 мяча и входит в топ-5 самых забивающих команд АПЛ
● «Брайтон» пропустил 29 мячей — одна их худших команд по этому показателю
Прогноз
Букмекеры рекомендуют сделать ставку на обе забьют с коэффициентом 2.00. Оба клуба играют в неплохой футбол, голы точно будут.
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