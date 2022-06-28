«Атлетико Гойаниенсе» – «Сан-Паулу». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (03.07.2022)

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28 июня 2022, 15:47

Ставки букмекеров

Фаворита в этом противостоянии эксперты не видят. Шансы «Атлетико» одержать победу оцениваются по коэффициенту 2.81, а победа «Сан-Паулу» играется по котировке 2.40. Желающие заключить пари на ничью можно сыграть по отметке 3.04 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Если рассматривать линию возможной результативности, то здесь солидное преимущество на стороне низового исхода. Ставки на ТМ(2,5) гола играются по цене 1.50, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Атлетико» потерпел только одно поражения в пяти прошлых турах чемпионата Бразилии. После неудачной игры на поле «Палмейрас» (2:4) клуб одержал победу над «Жувентуд» (3:1), а также сыграл вничью с «Сеарой» в гостях (1:1).

«Сан-Паулу» не побеждал в трех предыдущих турах бразильского чемпионата. После поражений от «Ботафого» (0:1) и «Палмейрас» (1:2) команда разделила очки с «Жувентуд» на домашней арене, опустившись на восьмое место в общем зачете.

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл 4 из 6 домашних матчей против «Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» не побеждал в 9 из предыдущих 10 гостевых матчей всех турниров

«Атлетико» забивал минимум два гола в 2 последних матчах с «Сан-Паулу» на своем поле

Прогноз

Ставка на 1Х в пользу «Атлетико» по коэффициенту 1.50 выглядит оптимальным решением для этого матча.