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«Коритиба» — «Жувентуд». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (10.07.2022)

05 июля 2022, 12:52
Коритиба

Ставки букмекеров

В предстоящем матче букмекеры больше ценят домашнюю команду. Сыграть победу «Коритибы» компания Лига Ставок предлагает по котировке 1.95, а шансы «Жувентуд» победить оцениваются в 3.70. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.35.

Бразилия. Серия А 2022
Коритиба
Жувентуд
ПроигрышПроигрышВыигрышПроигрышПроигрыш
2 : 2
завершен
10 июля 2022, 17:00
воскресенье
ПроигрышНичьяПроигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи

Если же рассматривать линию голов, то здесь преимущество на стороне низового исхода. Вариант ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

В последней игре чемпионата Бразилии «Коритиба» оформила домашнюю победу над «Форталезой» (2:1), которая стала для команды пятой в текущем сезоне.

Также этим результатом «Коритиба» прервала череду из проигрышей, которая затянулась на четыре тура. В общем зачете Серии A хозяева предстоящей игры занимают 12-е место.

«Жувентуд» остается одним из главных аутсайдером бразильский лиги, который за 15 туров одержал только две победы. В последней игре команда зафиксировала восьмое поражение в сезоне, уступив в домашних условиях «Атлетико» Минейро (1:2).

Информация для ставок

  • «Коритиба» выиграла 5 из 8 домашних матчей чемпионата
  • «Коритиба» пропустила только семь голов за 8 домашних поединков лиги
  • «Коритиба» не проигрывала в 4 из предыдущих 5 матчей против «Жувентуд»

Прогноз

«Коритиба» стабильно берет очки на домашнем поле и надежно обороняется в родных стенах. Поэтому, советуем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
05 июля в 18:57
Победа команды хозяев и тотал меньше 2,5 в этом матче.
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r7953zk6rybm
05 июля в 17:10
Фаворит матча «Коритиба»
tn3e6khw8fjn
tn3e6khw8fjn
05 июля в 13:04
Победу одержит «Коритиба»
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