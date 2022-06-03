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«Сеара» — «Коритиба». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (05.06.2022)

вчера, 10:36
Сеара

Ставки букмекеров

Эксперты считают хозяев фаворитом этой встречи. Сыграть победу «Сеары» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.81. Шансы того, что команды установят ничейный результат, оцениваются в 3.50, а победа «Коритибы» идет по котировке 4.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.733.755.20
Мелбет 1.74 3.72 4.90
1XBET 1.74 3.72 4.90
BetBoom 1.72 3.75 5.00

Также аналитики склоняются к тому, что команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) идут в линии по коэффициенту 1.66, ТБ(2,5) – 2.14.

Форма команд

«Сеара» набрала девять очков в восьми сыгранных турах чемпионата. С таким результатом клуб обосновался на промежуточном 15-м месте рейтинга с отрывом от зоны вылета в два зачетных пункта.

К предстоящей игре футболисты «Сеары» подходят на серии из четырех поединков в лиге без поражений. В играх с «Фламенго» (2:2), «Сантосом» (0:0) и «Сан-Паулу» (2:2) фиксировались ничейные результаты, а в последней встрече хозяевам удалось победить «Форталезу» (1:0).

«Коритиба» лучше начла этот розыгрыш Серии A, расположившись на четвертом месте общего зачете. Коллектив провел четыре победных и один ничейный матч, что суммарно принесло ему 13 очков в копилку.

В трех предыдущих турах чемпионата футболисты «Коритибы» заработали шесть баллов, обыграв «Америку» (1:0) и «Ботафого» (1:0), а поражение в отчетный период команда зафиксировала во встрече с «Атлетико» Гойаниенсе (0:2).

Информация для ставок

  • «Коритиба» пропускала минимум два гола в 7 прошлых гостевых матчах лиги
  • «Коритиба» проиграла 6 из прошлых 7 гостевых матчей чемпионата
  • «Сеара» побеждала в 3 предыдущих поединках против «Коритибы»

Прогноз

Учитывая стабильные провалы «Коритибы» в гостевых играх, а также успехи «Сеары» в очных встречах с соперником, предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.81 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.63 1.74 2.15
Мелбет 1.77 2.16
1XBET 1.77 2.16
BetBoom 2.41 1.57 1.72 2.14 1.38 3.06
Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 10:39
Будет ничья.
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