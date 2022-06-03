«Сеара» — «Коритиба». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (05.06.2022)

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вчера, 10:36

Ставки букмекеров

Эксперты считают хозяев фаворитом этой встречи. Сыграть победу «Сеары» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.81. Шансы того, что команды установят ничейный результат, оцениваются в 3.50, а победа «Коритибы» идет по котировке 4.30.

Также аналитики склоняются к тому, что команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) идут в линии по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.14.

Форма команд

«Сеара» набрала девять очков в восьми сыгранных турах чемпионата. С таким результатом клуб обосновался на промежуточном 15-м месте рейтинга с отрывом от зоны вылета в два зачетных пункта.

К предстоящей игре футболисты «Сеары» подходят на серии из четырех поединков в лиге без поражений. В играх с «Фламенго» (2:2), «Сантосом» (0:0) и «Сан-Паулу» (2:2) фиксировались ничейные результаты, а в последней встрече хозяевам удалось победить «Форталезу» (1:0).

«Коритиба» лучше начла этот розыгрыш Серии A, расположившись на четвертом месте общего зачете. Коллектив провел четыре победных и один ничейный матч, что суммарно принесло ему 13 очков в копилку.

В трех предыдущих турах чемпионата футболисты «Коритибы» заработали шесть баллов, обыграв «Америку» (1:0) и «Ботафого» (1:0), а поражение в отчетный период команда зафиксировала во встрече с «Атлетико» Гойаниенсе (0:2).

Информация для ставок

«Коритиба» пропускала минимум два гола в 7 прошлых гостевых матчах лиги

«Коритиба» проиграла 6 из прошлых 7 гостевых матчей чемпионата

«Сеара» побеждала в 3 предыдущих поединках против «Коритибы»

Прогноз

Учитывая стабильные провалы «Коритибы» в гостевых играх, а также успехи «Сеары» в очных встречах с соперником, предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.81 в БК Лига Ставок.