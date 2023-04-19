«Брентфорд» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (22.04.2023)

Ставки букмекеров
«Брентфорд» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.5. На успех «Астон Виллы» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.8, в то время как ничья стоит 3.4.
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22 апреля 2023, 17:00
суббота
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.98. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.82.
Форма команд
«Брентфорд» имеет неприятную серию без побед в АПЛ, но ранее добытые очки в первой половине сезона помогают оставаться клубу на плаву. Коллектив занимает девятое место с 43 баллами, отставая на четыре пункта от ближайшего соперника. В прошлом туре чемпионата Англии «Брентфорд» проиграл на выезде «Вулверхэмптону» (0:2), а ранее минимально уступил «Ньюкасл Юнайтед» на своем поле (1:2).
«Астон Вилла» показывает лучшие результаты в чемпионате Англии за последние пять туров и набрала максимальные 15 очков. Команда вышла уже на шестое место с 50 баллами и на три пункта отстают от «Тоттенхэма». В матче с кризисным «Брентфордом» гости будут играть на победу и постараются зацепиться за зону еврокубков. Два последних матча «Астон Виллы» завершились победами над «Ньюкасл Юнайтед» (3:0) и «Ноттингем Форест» (2:0).
Информация для ставок
- «Астон Вилла» побеждает в семи из десяти выездных поединках за последнее время
- «Брентфорд» не может выиграть уже в пяти матчах подряд
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Астон Вилла» находится в хорошей форме и наверняка попытается продлить свою серию побед в АПЛ. Предлагаем поверить в гостей и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.8.