Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Брентфорд» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (22.04.2023)

сегодня, 11:30
Брентфорд

Ставки букмекеров

«Брентфорд» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.5. На успех «Астон Виллы» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.8, в то время как ничья стоит 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.543.482.88
Pari 2.50 3.40 2.80

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.98. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.82.

Форма команд

«Брентфорд» имеет неприятную серию без побед в АПЛ, но ранее добытые очки в первой половине сезона помогают оставаться клубу на плаву. Коллектив занимает девятое место с 43 баллами, отставая на четыре пункта от ближайшего соперника. В прошлом туре чемпионата Англии «Брентфорд» проиграл на выезде «Вулверхэмптону» (0:2), а ранее минимально уступил «Ньюкасл Юнайтед» на своем поле (1:2).

«Астон Вилла» показывает лучшие результаты в чемпионате Англии за последние пять туров и набрала максимальные 15 очков. Команда вышла уже на шестое место с 50 баллами и на три пункта отстают от «Тоттенхэма». В матче с кризисным «Брентфордом» гости будут играть на победу и постараются зацепиться за зону еврокубков. Два последних матча «Астон Виллы» завершились победами над «Ньюкасл Юнайтед» (3:0) и «Ноттингем Форест» (2:0).

Информация для ставок

  • «Астон Вилла» побеждает в семи из десяти выездных поединках за последнее время
  • «Брентфорд» не может выиграть уже в пяти матчах подряд
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Астон Вилла» находится в хорошей форме и наверняка попытается продлить свою серию побед в АПЛ. Предлагаем поверить в гостей и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.52 1.87 2.03 1.47 2.84
Pari 1.82 1.98
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:36
Хозяева в этом матче не проиграют, возможно будет ничья !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 