«Брентфорд» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (22.04.2023)

1681893027

сегодня, 11:30

Ставки букмекеров

«Брентфорд» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.5. На успех «Астон Виллы» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.8, в то время как ничья стоит 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.98. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.82.

Форма команд

«Брентфорд» имеет неприятную серию без побед в АПЛ , но ранее добытые очки в первой половине сезона помогают оставаться клубу на плаву. Коллектив занимает девятое место с 43 баллами, отставая на четыре пункта от ближайшего соперника. В прошлом туре чемпионата Англии «Брентфорд» проиграл на выезде «Вулверхэмптону» (0:2), а ранее минимально уступил «Ньюкасл Юнайтед» на своем поле (1:2).

«Астон Вилла» показывает лучшие результаты в чемпионате Англии за последние пять туров и набрала максимальные 15 очков. Команда вышла уже на шестое место с 50 баллами и на три пункта отстают от «Тоттенхэма». В матче с кризисным «Брентфордом» гости будут играть на победу и постараются зацепиться за зону еврокубков. Два последних матча «Астон Виллы» завершились победами над «Ньюкасл Юнайтед» (3:0) и «Ноттингем Форест» (2:0).

Информация для ставок

«Астон Вилла» побеждает в семи из десяти выездных поединках за последнее время

«Брентфорд» не может выиграть уже в пяти матчах подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз