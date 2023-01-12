«Брентфорд» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (14.01.2023)

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вчера, 14:59

Ставки букмекеров

«Брентфорд» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.65. На успех «Борнмута» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 5.1, в то время как ничья стоит 4.05.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.82. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.98.

Форма команд

«Брентфорд» находится в потрясающей форме и уже успел создать достаточно проблем различных грандам элитного дивизиона Англии. Сама команда занимает девятое место с 26 очками и имеет приятную серию без поражений в АПЛ . В прошлом матче в рамках кубка ФА «Брентфорд» минимально уступил «Вест Хэму» (0:1), а в чемпионате уверенно переиграл «Ливерпуль» (3:1).

«Борнмут» находится на большом спаде и проигрывает встречу за встречой, успев за месяц вылететь из двух кубков. Команда занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ и находится всего в одном пункте от зоны вылета. Предстоящий матч с набравшим ход «Брентфордом» будет предельно сложным, и даже ничья стала бы хорошим достижением. В матче кубка ФА «Борнмут» проиграл на своем поле «Бернли» (2:4), а в чемпионате крупно уступил «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Информация для ставок

«Брентфорд» выиграл три из пяти последних матчей у «Борнмута»

«Борнмут» уступил в восьми из десяти последних поединках во всех турнирах

«Брентфорд» одержал только две победы в домашних десяти матчах за последнее время

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Брентфорд» находится в хорошей форме и давно не проигрывает. Хозяева будут более мотивированы на эту игру и наверняка сумеют добиться результата. Сделать ставку на победу «Брентфорда» можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.