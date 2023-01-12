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«Брентфорд» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (14.01.2023)

вчера, 14:59
Брентфорд

Ставки букмекеров

«Брентфорд» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.65. На успех «Борнмута» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 5.1, в то время как ничья стоит 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.694.165.21
1XBET 1.66 4.28 5.55

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.82. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.98.

Форма команд

«Брентфорд» находится в потрясающей форме и уже успел создать достаточно проблем различных грандам элитного дивизиона Англии. Сама команда занимает девятое место с 26 очками и имеет приятную серию без поражений в АПЛ. В прошлом матче в рамках кубка ФА «Брентфорд» минимально уступил «Вест Хэму» (0:1), а в чемпионате уверенно переиграл «Ливерпуль» (3:1).

«Борнмут» находится на большом спаде и проигрывает встречу за встречой, успев за месяц вылететь из двух кубков. Команда занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ и находится всего в одном пункте от зоны вылета. Предстоящий матч с набравшим ход «Брентфордом» будет предельно сложным, и даже ничья стала бы хорошим достижением. В матче кубка ФА «Борнмут» проиграл на своем поле «Бернли» (2:4), а в чемпионате крупно уступил «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Информация для ставок

  • «Брентфорд» выиграл три из пяти последних матчей у «Борнмута»
  • «Борнмут» уступил в восьми из десяти последних поединках во всех турнирах
  • «Брентфорд» одержал только две победы в домашних десяти матчах за последнее время
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Брентфорд» находится в хорошей форме и давно не проигрывает. Хозяева будут более мотивированы на эту игру и наверняка сумеют добиться результата. Сделать ставку на победу «Брентфорда» можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.42 2.04 1.88 1.59 2.50
1XBET 2.08 1.88
Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 20:49
Хозяева не проиграют этот матч и много голов мы не увидим
Гость
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