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«Брест» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (15.08.2021)

вчера, 11:07

Во втором туре чемпионата Франции «Брест» на домашнем стадионе сыграет против «Ренна». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 15 августа 2021 года на арене «Франсис Ле Бле».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.193.462.39
Фонбет Live! 3.25 3.60 2.15
Мелбет 3.89 3.52 2.04
BetBoom 3.59 3.34 2.12

Ставки букмекеров

В предстоящем поединке аналитики букмекерской конторы Фонбет не определяют очевидного фаворита. Ставки на победу «Бреста» можно сыграть по коэффициенту 3.10, ничья идёт по коэффициенту 3.40, а победа «Ренна» доступна по коэффициенту 2.45.

Эксперты сервиса считают, что у команд больше шансов сыграть в результативном формате. Поставить на ТБ(2,5) голов предложено по коэффициенту 1.89, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

Новый сезон французской Лиги 1 «Брест» начинал гостевым поединком против «Лиона», в котором команда считалась очевидным аутсайдером. «Красно-белые» смогли доставить проблемы фавориту и разжиться одним зачетным пунктом – ничья 1:1.

«Ренн» новый созыв в чемпионате Франции тоже начал с мирового исхода. «Красно-черные» быстро вышли вперед в домашней игре против «Ланса», но еще до перерыва позволили сопернику восстановить ничейный счет на табло, а во втором тайме оппоненты голов не забили (1:1).

«Брест» в минувшем розыгрыше Лиги 1 финишировал на 17-м месте в турнирной таблице, опередив зону переходных матчей на один балл. «Ренн» не оправдал надежд своих болельщиков и завершил кампанию только на шестой строчке рейтинга.

Информация для ставок

  • «Ренн» побеждал в 7 из 8 прошлых матчей на поле «Бреста»
  • Ставка ТБ(2,5) прошла в 3 предыдущих встречах соперников
  • В 3 последних играх «Бреста» в Лиге 1 выиграл исход ТМ(2,5)

Прогноз

«Брест» является удобным соперником для «Ренна», этот факт нельзя не учитывать при выборе ставки на предстоящую игру. Гости заметно превосходят в классе хозяев. С подстраховкой предлагаем рассмотреть пари на нулевую фору «Ренна», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.75.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на результат матча в чемпионате Бельгии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.45 2.00 1.91 1.56 2.57
Мелбет 2.05 1.86
BetBoom 2.76 1.45 1.88 1.94 1.51 2.58
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Все комментарии
tam3vuvj9j8k
tam3vuvj9j8k
вчера в 17:11
Футбольный клуб Ренн одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 14:39
Игра на три результата
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