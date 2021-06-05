«Брисбен Роар» — «Сидней». Прогноз на матч чемпионата Австралии (05.06.2021)

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сегодня, 05:18

«Брисбен Роар» встретится с «Сиднеем» в рамках очередного тура австралийской А-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Сидней» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. Победа «Брисбен Роар» оценивается в 2.95. Ставка на ничейный исход составляет 3.5.

Форма команд

«Брисбен Роар» расположился на третьей строчке в турнирной таблице с 40 набранными баллами. Команда выиграла 11 матчей, 7 раз сыграла вничью и столько же проиграла. На счету клуба 36 забитых и 26 пропущенных мячей. «Брисбен Роар» показывает неплохие результаты в последних матчах, проиграв всего 1 раз за последние 4 тура.

«Сидней» находится на второй строчке в турнирной таблице с 44 баллами в активе. На счету команды 12 побед, 8 ничьих и 5 поражений. Клуб забил 57 голов и пропустил 23 мяча в нынешнем розыгрыше А-Лиги. «Сидней» находится в отличной форме и может продлить серию побед в чемпионате до 5 матчей.

Информация для ставок

«Брисбен Роар» выиграл три матча из последних пяти

«Сидней» выиграл четыре матча кряду, серия без поражений составляет пять игр

«Брисбен Роар» забил семь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 1.57.

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