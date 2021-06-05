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«Брисбен Роар» — «Сидней». Прогноз на матч чемпионата Австралии (05.06.2021)

сегодня, 05:18

«Брисбен Роар» встретится с «Сиднеем» в рамках очередного тура австралийской А-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.95 3.50 2.30
Мелбет 2.97 3.48 2.31
1XBET 2.97 3.48 2.31
BetBoom 2.95 3.55 2.24

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Сидней» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. Победа «Брисбен Роар» оценивается в 2.95. Ставка на ничейный исход составляет 3.5.

Форма команд

«Брисбен Роар» расположился на третьей строчке в турнирной таблице с 40 набранными баллами. Команда выиграла 11 матчей, 7 раз сыграла вничью и столько же проиграла. На счету клуба 36 забитых и 26 пропущенных мячей. «Брисбен Роар» показывает неплохие результаты в последних матчах, проиграв всего 1 раз за последние 4 тура.

«Сидней» находится на второй строчке в турнирной таблице с 44 баллами в активе. На счету команды 12 побед, 8 ничьих и 5 поражений. Клуб забил 57 голов и пропустил 23 мяча в нынешнем розыгрыше А-Лиги. «Сидней» находится в отличной форме и может продлить серию побед в чемпионате до 5 матчей.

Информация для ставок

  • «Брисбен Роар» выиграл три матча из последних пяти
  • «Сидней» выиграл четыре матча кряду, серия без поражений составляет пять игр
  • «Брисбен Роар» забил семь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 1.57.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на товарищеский матч Россия — Болгария.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.04 1.72 1.63 2.20
Мелбет 2.10 1.77
1XBET 2.10 1.77
BetBoom 3.50 1.27 2.16 1.63 1.70 2.05
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:05
Сидней не проиграет
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