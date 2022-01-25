«Брюгге» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.01.2022)

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вчера, 14:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.08. Победа «Юнион Сент-Жиллуаз» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.75. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.55.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» стал настоящим открытием нынешнего сезона чемпионата Бельгии. Команда на протяжении половины сезона лидирует в турнирной таблице и набрала 53 очка, что на девять пунктов больше, чем у главного конкурента и соперника в нынешнем матче – «Брюгге». Предстоящий поединок станет одним из важнейших для клуба в сезоне, где ему желательно хотя бы не проиграть. Два последних матча «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились победами над «Генком» (2:1) и «Серен Юнайтед» (4:0).

«Брюгге» старается не отставать от лидера чемпионата и в последних пяти турах смог набрать восемь очков. Разрыв между командами составляет девять баллов и клубу очень нужна победа, чтобы его сократить. Поражение в матче с «Юнион Сент-Жиллуаз» в большей степени оставит только теоретические шансы чемпиону Бельгии на трофей. В прошлом матче «Брюгге» сыграл вничью со «Стандардом» (2:2), а ранее на своем поле одолел «Сент-Трюйден» (2:0).

Информация для ставок

«Брюгге» проиграл два матча из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Юнион Сент-Жиллуаз» уступил только один раз

«Брюгге» забивал в 14 из 15 домашних поединков за последнее время

«Брюгге» выиграл три последних игры у «Юнион Сент-Жиллуаз»

Четыре из пяти последних матчей «Брюгге» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива показывают интересный и результативный футбол, а поэтому предлагаем обратиться к статистике и поверить в забитые мячи от команд. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.