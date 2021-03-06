«Брюгге» — «Зюлте-Варегем»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (07.03.2021)

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06 марта 2021, 16:08

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 29-й тур высшей лиги Бельгии. «Брюгге» ждет в гости неуступчивый «Зюлте-Варегем».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, а поставить на их победу можно с коэффициентом 1.27. Победа «Зюлте-Варегем» оценивается в 9.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 6.0.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 3 – 2.0. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 1.81. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.71.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» существенно улучшил свои результаты, сейчас команда идет на шестом месте, имея серию из нескольких матчей без поражений. Коллектив даже имеет шансы побороться за путевку в Лигу чемпионов, ведь отставание от этой зоны составляет всего три очка. В прошлом туре «Зюлте-Варегем» обыграл «Кортрейк» (2:1), а немного ранее оказался сильнее «Стандарда» (3:2).

«Брюгге» лидирует в чемпионате с огромным отрывом, который они увеличили уже до 15 очков. Неприятным стал вылет команды из Лиги Европы от «Динамо» К по сумме двух матчей (1:1, 0:1). Теперь команда просто доводит сезон до заслуженного чемпионства. Последние две игры «Брюгге» выиграл у «Хеверли» (3:0) и «Ваасланд-Беверена» (2:0). Также несколько дней назад «Брюгге» уступил в Кубке «Стандарду» (0:1).

Информация для ставок

• «Брюгге» выиграл девять матчей подряд в чемпионате Бельгии

• «Зюлте-Варегем» не проигрывает уже пять матчей в чемпионате

• «Брюгге» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Зюлте-Варегем»

• Шесть из семи последних выездных матчей «Зюлте-Варегем» завершались ставкой «обе забьют»

Прогноз

«Брюгге» практически обеспечил себе чемпионство, но команда наверняка захочет продлить свою победную серию в чемпионате. Однако мы считаем, что игра против «Зюлте-Варегем» будет достаточно сложной. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на гостей с форой +1.5. Коэффициент на данный исход составляет 2.07.