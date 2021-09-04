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«Бургос» — «Вальядолид». Прогноз на матч Сегунды (05.09.2021)

вчера, 10:21

«Бургос» примет «Вальядолид» в рамках четвертого тура Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.883.072.22
Фонбет 3.95 2.95 2.18
Мелбет 3.90 2.84 2.27
1XBET 3.90 2.84 2.27
BetBoom 3.70 2.95 2.23

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Вальядолид». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.90 и на победу «Бургоса» по 3.80.

Форма команд

«Бургос» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — один балл. Клуб не лучшим образом стартовал во втором по силе дивизионе Испании. У команды в активе два поражения и одна ничья.

«Вальядолид» не смог спастись и выжить в Примере, команда вылетела в Сегунду. Однако отсутствие не должно быть долгим. Клуб уже завоевал семь баллов и расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе команды — пять забитых и один пропущенный гол.

Информация для ставок

● «Вальядолид» не проигрывает шесть игр кряду

● «Бургос» не побеждает восемь игр кряду

● «Вальядолид» забил 11 голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Вальядолид» находится в прекрасной форме и регулярно забивает в ворота своих соперников. Идеальная ставка на игру — тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.60. Также можно поставить на то, что «Вальядолид» забьет в обоих таймах по коэффициенту 4.20.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.81 2.08 1.47 2.78
Мелбет 1.44 2.70
1XBET 1.44 2.70
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