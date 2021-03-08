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«Челси» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (08.03.2021)

вчера, 11:56

«Челси» примет «Эвертон» в рамках 27-го тура Английской Премьер-лиги. Этот поединок запланирован на 8 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.584.146.59
Fonbet Live! 1.15 7.00 25.00
Мелбет 1.58 4.01 6.70
Лига ставок 1.61 3.90 5.80

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Челси» — коэффициент 1.57. Также можно поставить на то, что в этом матче будет ничья — коэффициент 4.20. Победу «Эвертона» расценивают в 6.00.

Форма команд

«Челси» идет на четвертой строчке в таблице АПЛ и имеет в активе 47 пунктов. В этом сезоне в активе «синих» 42 забитых мяча и 25 пропущенных. Команда выиграла 13 поединков, восемь раз сыграла вничью и проиграла в шести матчах. В последних своих поединках подопечные Тухеля играют очень неплохо.

«Эвертоном» руководит Карло Анчелотти, который знает, как побеждать. В нынешнем сезоне у «ирисок» 39 забитых голов и 33 пропущенных. Команда выиграла 14 поединков, четыре раза сыграла вничью и проиграла в восьми встречах. «Эвертон» набрал 46 пунктов и находится на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. В последних матчах «ириски» играют хорошо, они встали на победную тропу.

Информация для ставок

  • «Челси» не проигрывает пять матчей кряду
  • «Эвертон» выиграл три матча кряду
  • «Челси» лишь дважды в сезоне проигрывал на своем стадионе

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — только одна из команд отметится голом в обоих таймах — коэффициент 2.30.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Интер» — «Аталанта».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.584.146.59
Fonbet Live! 1.15 7.00 25.00
Мелбет 1.58 4.01 6.70
Лига ставок 1.61 3.90 5.80
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shlomo
shlomo
вчера в 12:42
Много голов мы не увидим...
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