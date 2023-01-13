«Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (15.01.2023)

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вчера, 20:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.68. Поставить на «Кристал Пэлас» можно по 5.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.77. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

«Челси» продолжает опускаться по турнирной таблице, а тренерский штаб подвергается сильной критике. На данный момент «синие» занимают уже 10 место с 25 очками и за последние пять туров одержали всего одну победу. Предстоящий матч является одним из последних шансов для «аристократов», чтобы исправить ситуацию. В прошлом матче «Челси» проиграл на выезде «Фулхэму» (1:2), а ранее был разгром от «Манчестер Сити» (0:4) в кубке ФА .

«Кристал Пэлас» набрал только шесть очков в пяти последних турах АПЛ и находится в нижней части турнирной таблицы. Команда расположилась на 12 позиции с 22 очками и на семь пунктов опережает зону вылета, в которую стремится не попасть. В прошлом туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» крупно проиграл «Тоттенхэму» (0:4), а в кубке ФА команда уступила на своем поле «Саутгемптону» (1:2).

Информация для ставок

«Челси» проиграл три последних матча подряд во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Челси» выиграл 11 последних матчей у «Кристал Пэлас»

Прогноз

Несмотря на большие проблемы «Челси», в этом матче они выглядят большими фаворитами и приложив усилия обязаны добиваться победы. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.68.