«Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (27.12.2023)

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вчера, 18:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.75. Поставить на гостей можно за 4.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Челси» уже второй сезон по результатам в АПЛ является его середняком и к сожалению не может составить конкуренцию лидерам. Команда занимает только 10 место с 22 баллами и нуждается в изменениях. В игре с «Кристал Пэлас» хозяева считаются фаворитами и постараются порадовать болельщиков важной победой. Два последних матча «Челси» завершились поражением от «Вулверхэмптона» (1:2) и победой над «Ньюкаслом» (2:1, по пенальти).

«Кристал Пэлас» не очень далеко отстал от «Челси» и разрыв между клубами составляет всего четыре балла. Гости достаточно посредственно выступают в этом сезоне, и чтобы не опускаться ближе к зоне вылета, обязаны набирать очки и цепляться за них даже в таких матчах. На данный момент команда набрала 18 пунктов и постарается набрать как минимум один балл на поле соперника. В прошлом туре «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), а ранее поделили очки с «Манчестер Сити» (2:2).

Информация для ставок

Три из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» завершились ничьими

«Челси» выиграл четыре матча из десяти последних в основное время

«Челси» выиграл 12 последних матчей подряд с «Кристал Пэлас»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Челси» имеет огромное преимущество над соперником в личных встречах и это должно сыграть свою роль. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.