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Хорватия – Бельгия. Прогноз на матч чемпионата мира (01.12.2022)

вчера, 18:19
Сборная Хорватии

Ставки букмекеров

Букмекеры практически поровну оценили шансы команд на успех в этом противостоянии. Поставить на победу Хорватии можно по коэффициенту 2.80, ничья идет в линии по цене 3.45, а победа Бельгии доступна по котировке 2.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.713.422.73
Лига Ставок 3.30 3.35 2.28
Мелбет 3.38 3.60 2.17
1XBET 2.75 3.52 2.72

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также отдают предпочтение небольшому количеству голов в этой игре. Пари на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.75, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

Хорватия лидирует в турнирной таблице группы F, имея только условной преимущество над сборной Марокко, с которой команда разделила очки в стартовом туре (0:0). Затем хорватские футболисты провели отличный матч с Канадой, которою удалось обыграть с крупным счетом 4:1.

Бельгия находится на третьем месте группы за тур до финиша. Во втором туре квартета команда сенсационно уступила Марокко (0:2), тем самым усложнив себе задачу выхода в плей-офф. Напомним, что в стартовом туре ЧМ-2022 бельгийцы с трудом одолели Канаду (1:0).

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в 3 из прошлых 5 очных матчей
  • Хорватия забивала и пропускала голы в 3 из предыдущих 5 матчей всех турниров
  • Бельгия проиграла в 3 из предыдущих 4 поединков всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что Хорватия и Бельгия проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.53 1.85 2.04 1.47 2.85
Лига Ставок 2.55 1.50 1.79 1.99 1.43 2.75
Мелбет 1.80 2.08
1XBET 1.88 2.07
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:55
Думаю, что будет голевая ничья
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