Хорватия – Бельгия. Прогноз на матч чемпионата мира (01.12.2022)

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вчера, 18:19

Ставки букмекеров

Букмекеры практически поровну оценили шансы команд на успех в этом противостоянии. Поставить на победу Хорватии можно по коэффициенту 2.80, ничья идет в линии по цене 3.45, а победа Бельгии доступна по котировке 2.60.

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также отдают предпочтение небольшому количеству голов в этой игре. Пари на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.75, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

Хорватия лидирует в турнирной таблице группы F, имея только условной преимущество над сборной Марокко, с которой команда разделила очки в стартовом туре (0:0). Затем хорватские футболисты провели отличный матч с Канадой, которою удалось обыграть с крупным счетом 4:1.

Бельгия находится на третьем месте группы за тур до финиша. Во втором туре квартета команда сенсационно уступила Марокко (0:2), тем самым усложнив себе задачу выхода в плей-офф. Напомним, что в стартовом туре ЧМ -2022 бельгийцы с трудом одолели Канаду (1:0).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 3 из прошлых 5 очных матчей

Хорватия забивала и пропускала голы в 3 из предыдущих 5 матчей всех турниров

Бельгия проиграла в 3 из предыдущих 4 поединков всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что Хорватия и Бельгия проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в БК Лига Ставок.