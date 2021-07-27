«ЧФР Клуж» — «Линкольн». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (28.07.2021)

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вчера, 23:16

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов встретятся «ЧФР Клуж» и «Линкольн». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры смогли определиться с абсолютным фаворитом. В БК Мелбет можно поставить на победу румынского коллектива по коэффициенту 1.14, победу «Линкольна» можно взять за 20.00. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.8.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.5. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.4. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.8.

Форма команд

«ЧФР Клуж» между матчами квалификации проводил поединки национального чемпионата, где смог обыграть «Академику Клинчени» (2:1), а также «Крайову» (3:2). В первом матче второго раунда квалификации команда имела проблемы, но смогла собраться и одержать волевую победу со счетом 2:1. В домашнем матче коллектив планирует одержать победу и пройти дальше.

Гибралтарский «Линкольн» смог дать бой более именитому сопернику в первой встрече. В ответной встрече шансов на проход у команды практически нет, но сдаваться игроки не намерены и готовятся дать бой и бороться до самой последней минуты.

Информация для ставок

Победная серия «ЧФР Клуж» составляет три поединка

Забивная серия «Линкольна» во всех турнирах насчитывает 10 матчей

«ЧФР Клуж» забивает и пропускает в четырех встречах подряд (с учетом дополнительного времени)

В последних 10 играх «Линкольн» одержал шесть побед при трех ничьих и одном поражении

Прогноз

«ЧФР Клуж», конечно же, будет доминировать на протяжении всей встречи, создавая большое количество опасности у ворот соперника. Преимущества хозяев поля должно хватить для уверенной победы, поэтому рекомендуем сделать ставку на победу «ЧФР Клуж» с форой (-2) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.77.