Чили — Боливия. Прогноз на матч квалификации к чемпионату мира (09.06.2021)

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сегодня, 21:01

Латиноамериканские сборные продолжают свой путь в квалификации на мировое первенство, которое пройдет в Катаре. На этот раз в очной встрече можно будет увидеть Чили и Боливию. Этот поединок запланирован на 9 июня 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что фаворит этого матча — сборная Чили. Поставить на победу сборной можно по коэффициенту 1.32. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.10 и на победу Боливии по коэффициенту 10.00.

Форма команд

Сборная Чили играет далеко не в самый привлекательный для нейтрального болельщика футбол, но иногда он дает результат. Команда в последних матчах не выглядит уверенной, сборная часто пропускает и мало забивает. В Южной Америке в целом большая проблема с забитыми мячами, команды крайне редко забивают больше трех или четырех мячей за игру. Чили из этого же разряда. Сборная имеет шансы попасть на "мундиаль”, но для этого нужно постараться.

Боливия находится в еще более ужасной форме. Сборная в последних матчах выглядит очень плохо, команда регулярно пропускает и крайне редко забивает больше гола за игру. Боливия может в очередной раз проиграть, если не настроится на этот поединок. Играть против Боливии сложно только в том случае, если эта команда находится на своем домашнем стадионе. В этот раз команда не будет играть на домашней арене, а отправится в гости, поэтому ей предстоит серьезная проверка.

Информация для ставок

Сборная Чили выиграла два матча из последних пяти

У Боливии три поражения в пяти последних матчах

Сборная Чили забила восемь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на исход с учетом форы (-2.5) Чили по коэффициенту 3.45. Также можно поставить на победу Чили или ничейный исход по коэффициенту 1.05.

Ранее букмекеры предлагали поставить на победу Чехии над Албанией по коэффициенту 1.6.