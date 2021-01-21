«Чорли» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч Кубка Англии (22.01.2021)

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21 января 2021, 22:52

22 января скромный «Чорли» на своем поле принимает португальскую банду из «Вулверхэмптона». Букмекеры БК Фонбет уже сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Вулверхэмптон» видится очевидным фаворитом противостояния, а в победу «Чорли» никто не верит. Букмекеры рекомендуют сделать ставку на тотал голов больше 3,5 с коэффициентом 1,90, у «Вулверхэмптона» потрясающая линия атаки.

Форма команд

«Чорли» — это команда из низших дивизионов Англии. Клуб находится на девятой строчке и набрал всего 22 пункта за 16 матчей. Первое место в таблице занимает Глостер, который набрал 34 пункта. У «Чорли» в этом сезоне не всё так уж и плохо. Команда может попасть в топ-5 и подняться дальше. Свой последний матч «Чорли» выиграли со счетом 3:2.

«Вулверхэмптон» собрал у себя в составе настоящую португальскую банду, включая тренера Нуну Эшпириту Санту. «Волки» занимают 14-ю строчку в таблице АПЛ и имеют в активе всего 22 пункта. Если в АПЛ всё уже понятно, то с Кубком Англии ничего еще не ясно. «Вулверхэмптон» традиционно хорошо выступают в английском кубке. Свой последний матч в АПЛ «волки» проиграли со счетом 2;3.

Информация для ставок

у «Вулверхэмптона» всего одна победа в пяти последних матчах

«Чорли» выиграл три из последних пяти матчей

«Вулверхэмптон» много пропускает в этом сезоне (29 мячей)

Прогноз

«Чорли» неплохо выступает в своей лиге, но нужно понимать, что там играют такие же по силе клубы. «Вулверхэмптон» выглядит очевидным фаворитом противостояния и вполне может забить много мячей. Букмекеры советуют поставить на обе забьют с коэффициентом 2,10.