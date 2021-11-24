«Црвена Звезда» — «Лудогорец». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

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24 ноября 2021, 17:22

В рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы «Црвена Звезда» в Белграде сыграет против «Лудогорца». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити убеждены, что хозяева наберут три очка по итогам грядущего противостояния. Ставки на победу «Црвены Звезды» можно сделать по коэффициенту 1.41, ничья идет за 5.15, а победа «Лудогорца» доступна по котировке 8.70.

Также эксперты считают, что в Сербии команды покажут результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) предлагается по котировке 1.79, ТМ (2,5) – 2.14.

Форма команд

«Црвена Звезда» занимает второе место в группе, набрав за четыре тура семь баллов. Представитель Сербии ударно начал выступления в Лиге Европы, обыграв «Брагу» (2:1) и «Лудогорец» (1:0), но затем команда в двух матчах против «Мидтьюлланда» набрала только один балл – (1:1) и (0:1).

«Лудогорец» примеряет на себе статус главного аутсайдера квартета. Болгарский чемпион только в первом туре избежал поражения, сыграв вничью с «Мидтьюлландом» (1:1), а затем последовательно уступил ближайшему сопернику и дважды «Браге» — (0:1) и (2:4).

Накануне очной встречи в Белграде оппоненты добились противоположных результатов в национальных чемпионатах. «Црвена Звезда» разгромила на выезде «Младость» (5:1), а «Лудогорец» уступил в гостевой игре против ЦСКА 1948 (0:2).

Информация для ставок

«Лудогорец» проиграл 9 из последних 10 матчей в Лиге Европы

В трех последних матчах «Црвены Звезды» в турнире сыграла ставка ТМ(2,5)

«Црвена Звезды» выиграла 8 из прошлых 10 матчей на своем поле

Прогноз

Победой в предстоящей игре «Црвена Звезда» гарантирует себе проход в плей-офф. Учитывая, что хозяева заметно превосходят в классе «Лудогорец», который они победили в гостях, предлагаем ставку на фору (-1) в пользу фаворита, которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.65.