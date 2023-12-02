ЦСКА — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (03.12.2023)

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вчера, 23:59

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87. Сделать выбор в пользу гостей можно за 4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.95.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

ЦСКА не может выиграть несколько матчей подряд, что очень расстраивает болельщиков и руководство. Команда откатилась уже на шестое место с 25 баллами и уступает лидеру восемь очков. Поединке с «Ростовом» всегда принципиальны, поэтому статус фаворита у букмекеров можно считать лишь авансом, а добыть три балла необходимо на поле. Два последних матча ЦСКА завершились ничьей с «Ростовом» в кубке страны (1:1) и поражением от «Динамо» Москва (2:3).

«Ростов» вряд ли может записать нынешний сезон себе в актив в отличие от прошлого, где команда была в первой тройке. Сейчас коллектив занимает лишь десятое место и лишен той стабильности, которая была раньше. Забрать очки на выезде у ЦСКА было бы неплохим результатом для гостей. В двух последних матчах РПЛ «Ростов» обыграл «Пари НН» (1:0) и уступил на выезде «Спартаку» (1:2).

Информация для ставок

ЦСКА выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах «Ростов» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде

ЦСКА выиграл два из пяти последних матчей у «Ростова» при трех ничьих

выиграл два из пяти последних матчей у «Ростова» при трех ничьих Три последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

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