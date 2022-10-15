ЦСКА — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (16.10.2022)

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вчера, 15:15

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

Благодаря неудачным результатам в последних матчах ЦСКА потерял несколько позиций и занимает уже четвертое место с 24 баллами и отстает от лидера на шесть пунктов. В предстоящей встрече со «Спартаком» у команды есть хорошая возможность вернуть хотя бы одну позицию в турнирной таблице, что добавит ей уверенность в собственных силах. Два последние матча «армейцев» закончились ничьей с московским «Динамо» (1:1) и поражением от «Химок» (1:2).

«Спартак» смог сломить неудачную серию поединков в чемпионате и уже успел выиграть несколько туров подряд. Сейчас «народная команда» располагается на третьем месте с 25 баллами и только по дополнительным показателям уступает вторую строчку «Ростову». В прошлом туре «Спартак» разгромил на своем поле «Крылья Советов» (5:2), а ранее вырвал победу у «Пари НН» (2:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей ЦСКА завершились исходом «обе забьют»

завершились исходом «обе забьют» «Спартак» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Спартак» проиграл три из пяти последних поединков с ЦСКА

Прогноз

Оба коллектива редко проигрывают, поэтому матч обещает быть сложным и напряженным. Предлагаем обратиться к статистике и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.