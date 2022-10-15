ЦСКА — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (16.10.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.
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сегодня, 20:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63.
Форма команд
Благодаря неудачным результатам в последних матчах ЦСКА потерял несколько позиций и занимает уже четвертое место с 24 баллами и отстает от лидера на шесть пунктов. В предстоящей встрече со «Спартаком» у команды есть хорошая возможность вернуть хотя бы одну позицию в турнирной таблице, что добавит ей уверенность в собственных силах. Два последние матча «армейцев» закончились ничьей с московским «Динамо» (1:1) и поражением от «Химок» (1:2).
«Спартак» смог сломить неудачную серию поединков в чемпионате и уже успел выиграть несколько туров подряд. Сейчас «народная команда» располагается на третьем месте с 25 баллами и только по дополнительным показателям уступает вторую строчку «Ростову». В прошлом туре «Спартак» разгромил на своем поле «Крылья Советов» (5:2), а ранее вырвал победу у «Пари НН» (2:1).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей ЦСКА завершились исходом «обе забьют»
- «Спартак» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Спартак» проиграл три из пяти последних поединков с ЦСКА
Прогноз
Оба коллектива редко проигрывают, поэтому матч обещает быть сложным и напряженным. Предлагаем обратиться к статистике и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.