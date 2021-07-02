«Дагерфорс» — «Эстерсунд». Прогноз на матч Высшей лиги Швеции (03.07.2021)

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вчера, 17:08

3 июля 2021 года болельщики могут насладиться одним из поединков чемпионата Швеции. Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Дагерфорс», поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.78. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.65 и на победу гостей по 4.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Дагерфорс» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. Команда выиграла три поединка, дважды играла вничью и проиграла в трех матчах. У клуба в активе девять забитых и семь пропущенных.

«Эстерсунд» находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — две победы, одна ничья и пять поражений. Команда забила 11 мячей и пропустила восемь голов. В последних матчах «Эстерсунд» выглядит не лучшим образом. Этот клуб регулярно теряет очки и может опуститься в зону вылета.

Информация для ставок

● «Эстерсунд» победил в двух матчах из последних пяти во всех турнирах

● «Дагерфорс» не проигрывает пять матчей кряду

● «Эстерсунд» пропустил семь мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Дагерфорс» победит по коэффициенту 3.05. Также можно поставить и на то, что первый мяч будет забит «Дагерфорсом» по 1.55.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 8.4 на победу сборной Украины в матче против Англии.