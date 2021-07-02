ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыШвеция. Высшая Лига 2021

«Дагерфорс» — «Эстерсунд». Прогноз на матч Высшей лиги Швеции (03.07.2021)

вчера, 17:08

3 июля 2021 года болельщики могут насладиться одним из поединков чемпионата Швеции. Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.644.66
Лига Ставок 1.83 3.60 4.30
Мелбет 1.83 3.72 4.34
1XBET 1.83 3.72 4.34
BetBoom 1.81 3.60 4.20

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Дагерфорс», поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.78. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.65 и на победу гостей по 4.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Дагерфорс» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. Команда выиграла три поединка, дважды играла вничью и проиграла в трех матчах. У клуба в активе девять забитых и семь пропущенных.

«Эстерсунд» находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — две победы, одна ничья и пять поражений. Команда забила 11 мячей и пропустила восемь голов. В последних матчах «Эстерсунд» выглядит не лучшим образом. Этот клуб регулярно теряет очки и может опуститься в зону вылета.

Информация для ставок

● «Эстерсунд» победил в двух матчах из последних пяти во всех турнирах

● «Дагерфорс» не проигрывает пять матчей кряду

● «Эстерсунд» пропустил семь мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Дагерфорс» победит по коэффициенту 3.05. Также можно поставить и на то, что первый мяч будет забит «Дагерфорсом» по 1.55.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 8.4 на победу сборной Украины в матче против Англии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.45 1.97 1.92 1.53 2.62
Лига Ставок 1.99 1.76 1.58 2.28
Мелбет 2.05 1.85
1XBET 2.05 1.85
BetBoom 2.85 1.38 1.91 1.83 1.52 2.40
Санчо в МЮ, новые вызовы для лидеров Голландии. Топ-трансферы участников Евро-2020, которые вы могли пропустить
01 июляАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:25
Гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100