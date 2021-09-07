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Дания — Израиль. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (07.09.2021)

сегодня, 12:05

Дания сыграет против сборной Израиля в рамках отбора на ЧМ-2022. Эти команды очень хотят пробиться в финальную часть грядущего "мундиаля” и делают для этого все, что в их силах. Смогут ли они выйти на ЧМ — большой вопрос, но Дания смотрится более предпочтительнее. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.285.9211.00
Фонбет 1.33 5.20 9.00
Мелбет 1.33 5.55 11.50
1XBET 1.33 5.55 11.50
BetBoom 1.33 5.50 10.00

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитом является сборная Дании. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.27. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.80 и на победу Израиля по 10.80.

Форма команд

Сборная Дании порадовала многих футбольных болельщиков еще на чемпионате Европы по футболу. Команда отлично себя показала и смотрелась очень хорошо, но проиграла Англии и не смогла пробиться в финал. В последних матчах у сборной все хорошо, она только побеждает, правда Дания провела лишь два поединка после ЕВРО. Дания играла против Шотландии и Фарерских островов и здорово показала себя в этих матчах, набрав шесть баллов из шести возможных.

Израиль в последних матчах выглядит неплохо. Команда, как и Дания, успешно отыграла свои последние матчи отбора. У Израиля очень хорошая линия нападения, которая может дать фору многим трио в звездных футбольных клубах. Благодаря линии нападения Израиль не только много забивает, но и полностью контролирует игру, не предоставляя сопернику возможность даже просто подойти к воротам. Израиль может побороться за выход на ЧМ и даже там проявить себя с очень хорошей стороны.

Информация для ставок

  • Израиль выиграл четыре матча из последних пяти
  • Дания выиграла четыре матча из последних пяти
  • Израиль забил 16 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Эти сборные в прекрасной форме, но Израиль, на фоне Дании, выглядит более мощной командой. Израиль очень много забивает и удивляет своим атакующим футболом. Стоит присмотреться к ставке на то, что здесь будет ничья или победа Израиля по 3.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.77 1.63 2.36
Мелбет 2.11 1.81
1XBET 2.11 1.81
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shlоmо
shlоmо
сегодня в 12:08
Дания выиграет этот матч
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