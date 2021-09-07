Дания — Израиль. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (07.09.2021)

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сегодня, 12:05

Дания сыграет против сборной Израиля в рамках отбора на ЧМ -2022. Эти команды очень хотят пробиться в финальную часть грядущего "мундиаля” и делают для этого все, что в их силах. Смогут ли они выйти на ЧМ — большой вопрос, но Дания смотрится более предпочтительнее. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитом является сборная Дании. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.27. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.80 и на победу Израиля по 10.80.

Форма команд

Сборная Дании порадовала многих футбольных болельщиков еще на чемпионате Европы по футболу. Команда отлично себя показала и смотрелась очень хорошо, но проиграла Англии и не смогла пробиться в финал. В последних матчах у сборной все хорошо, она только побеждает, правда Дания провела лишь два поединка после ЕВРО. Дания играла против Шотландии и Фарерских островов и здорово показала себя в этих матчах, набрав шесть баллов из шести возможных.

Израиль в последних матчах выглядит неплохо. Команда, как и Дания, успешно отыграла свои последние матчи отбора. У Израиля очень хорошая линия нападения, которая может дать фору многим трио в звездных футбольных клубах. Благодаря линии нападения Израиль не только много забивает, но и полностью контролирует игру, не предоставляя сопернику возможность даже просто подойти к воротам. Израиль может побороться за выход на ЧМ и даже там проявить себя с очень хорошей стороны.

Информация для ставок

Израиль выиграл четыре матча из последних пяти

Дания выиграла четыре матча из последних пяти

Израиль забил 16 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Эти сборные в прекрасной форме, но Израиль, на фоне Дании, выглядит более мощной командой. Израиль очень много забивает и удивляет своим атакующим футболом. Стоит присмотреться к ставке на то, что здесь будет ничья или победа Израиля по 3.80.