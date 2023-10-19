«Дармштадт» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (21.10.2023)

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вчера, 19:45

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «РБ Лейпциг» и предлагают коэффициент на победу гостей 1.47. Рискнуть и поверить в хозяев стадиона можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 6.4, а ничейный резульат котируется за 5.1.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять за 1.53, а коэффициент на ТМ 2.5 гораздо выше и достигает 2.5. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.68

Форма команд

«Дармштадт» понемногу начинает набирать очки и уже поднялся на 11 позицию в турнирной таблице Бундеслиги. Команда имеет в своем активе семь очков и уступает ближайшему сопернику лишь по дополнительным характеристикам. В домашней встрече с «РБ Лейпциг» хозяева постараются зацепиться за очки, однако сделать это будет не так просто. Два последних матча клуба завершились победой над «Эльфсбергом» (товарищеский, 4:2) и выездным успехом с «Аугсбургом» (2:1).

«РБ Лейпциг» не выглядит так стабильно, как ждут их болельщики и может терять очки в самых неоднозначных поединках. Команда на данный момент занимает шестое место с 14 баллами и отстает на шесть пунктов от лидера Бундеслиги. Чтобы не создавать себе еще больше проблем, гостям очень важно переиграть аутсайдера на выезде. В прошлом туре «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Бохумом» (0:0), а в товарищеской встрече уступил «Младе-Болеслав» (2:4).

Информация для ставок

• «Дармштадт» выиграл три последних поединка во всех турнирах

• «РБ Лейпциг» не может одержать победу в четырех встречах подряд

• «РБ Лейпциг» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Дармштадта»

Прогноз

Предполагаем, что хозяева находятся в хорошем настроении и смогут как минимум один раз поразить ворота соперника. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.