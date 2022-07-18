«Дармштадт» — «Зандхаузен». Прогноз на матч второй Бундеслиги. (22.07.2022)

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18 июля 2022, 15:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Дармштадт». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Зандхаузена» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Дармштадт» не смог в стартовом туре порадовать болельщиков и проиграл выездной матч. Теперь команда имеет хорошие шансы на своем поле реабилитироваться и постараться добиться уверенной победы, обретя уверенность в собственных силах. Несмотря на статус соперника, хозяевам стоит исключить недооценку «Зандхаузена». В первом туре «Дармштадт» уступил на выезде «Ян» Регенсбург (0:2), а в товарищеской встрече обыграл «Байройт» (4:1).

«Зандхаузен» в прошлом сезоне с трудом сохранил свое место во второй Бундеслиге, однако сделал выводы с ошибок и стартовал с победы в новом футбольном году. Теперь коллектив ждет более сложное испытание соперником, который остановился в шаге от выхода в Бундеслигу в прошлом сезоне. В первом туре «Занхаузен» одолел «Арминию» (2:1), а ранее сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1).

Информация для ставок

«Зандхаузен» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Дармштадт» уступил в трех поединках

Пять из шести домашних матчей «Дармштадта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Дармштадт» выиграл только два матча из пяти последних с «Зандхаузеном» на своем стадионе

Прогноз

«Дармштадт» уже потерял очки в первом туре, и осечка в следующем матче может означать провал старта сезона. Предполагаем, что хозяева этого не допустят и предлагаем сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.