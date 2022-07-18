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«Дармштадт» — «Зандхаузен». Прогноз на матч второй Бундеслиги. (22.07.2022)

18 июля 2022, 15:44
Дармштадт

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Дармштадт». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Зандхаузена» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.814.104.28
Мелбет 1.83 4.07 4.07
BetBoom 1.85 3.80 4.40

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Дармштадт» не смог в стартовом туре порадовать болельщиков и проиграл выездной матч. Теперь команда имеет хорошие шансы на своем поле реабилитироваться и постараться добиться уверенной победы, обретя уверенность в собственных силах. Несмотря на статус соперника, хозяевам стоит исключить недооценку «Зандхаузена». В первом туре «Дармштадт» уступил на выезде «Ян» Регенсбург (0:2), а в товарищеской встрече обыграл «Байройт» (4:1).

«Зандхаузен» в прошлом сезоне с трудом сохранил свое место во второй Бундеслиге, однако сделал выводы с ошибок и стартовал с победы в новом футбольном году. Теперь коллектив ждет более сложное испытание соперником, который остановился в шаге от выхода в Бундеслигу в прошлом сезоне. В первом туре «Занхаузен» одолел «Арминию» (2:1), а ранее сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Зандхаузен» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Дармштадт» уступил в трех поединках
  • Пять из шести домашних матчей «Дармштадта» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Пять последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Дармштадт» выиграл только два матча из пяти последних с «Зандхаузеном» на своем стадионе

Прогноз

«Дармштадт» уже потерял очки в первом туре, и осечка в следующем матче может означать провал старта сезона. Предполагаем, что хозяева этого не допустят и предлагаем сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.62 1.92 1.97
Мелбет 2.12 1.74
BetBoom 3.90 1.25 2.33 1.60 1.80 2.01
Все комментарии
Gahi
Gahi
18 июля в 21:36
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче.
shlomo2
shlomo2
18 июля в 17:13
Гости не проиграют
Гость
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