«Графсхап» — «Алмере Сити». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (21.01.2022)

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19 января 2022, 16:53

21 января 2022 года будет сыгран поединок «Графсхап — Алмере Сити». Игра пройдет на стадионе хозяев поля в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены, что фаворит этого матча — «Графсхап». Сделать ставку на победу клуба можно по коэффициенту 1.62. Ничейный исход оценивается в 3.95, а победа «Алмере Сити» в 4.80. Также можно сделать дополнительную ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.60.

Форма команд

«Графсхап» в нынешнем сезоне идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 37 баллов. У команды 11 побед, четыре победы и семь ничьих. Всего коллектив забил 34 гола и пропустил 25 мячей. В последних встречах «Графсхап» сыграл вничью со счетом 0:0 с «Эксельсиором», а также проиграл «Венло» 1:2 и обыграл «Йонг Утрехт» 0:2.



«Алмере Сити» не может найти свою игру в нынешнем сезоне. У клуба всего 17 пунктов в активе и 19-я строчка в турнирной таблице. «Алмере» выиграл четыре встречи, пять раз играл вничью и проиграл в 13 матчах. У клуба 34 забитых и 52 пропущенных гола в Первом дивизионе Нидерландов по футболу. В последних матчах «Алмере» показывает отвратительную игру — поражения от «Роды» 0:4, а также от «Йонг ПСВ » 5:1 и «Волендам» 2:3.

Информация для ставок

«Алмере Сити» не побеждает четыре поединка кряду

«Графсхап» выиграл два матча из последних пяти

«Алмере Сити» забил три мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше 3.5 по коэффициенту 2.50. В чемпионате Нидерландов очень много забивают и этот матч не должен стать исключением. Фаворит матча — хозяева.