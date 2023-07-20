«Дефенса и Хустисия» — «Сармьенто». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (24.07.2023)

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вчера, 18:59

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу хозяев предлагает коэффициент 1.78, в то время как победа «Сармьенто» будет стоить 4.7. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.6.

Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.08 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.75).

Форма команд

«Дефенса и Хустисия» удерживает место в первой пятерке и занимает 41 балл. Команда располагается на пятом месте и всего на один пункт отстает от ближайшего соперника. В поединке с середняком Суперлиги Аргентины у хозяев будет определенно больше шансов на успех, что подтверждают котировки букмекеров, но победу еще необходимо завоевать. В двух последних поединках «Дефенса и Хустисия» победила «Эспаньол» в кубке Южной Африки (1:0) и поделила очки с «Годой Крус» в чемпионате (1:1).

«Сармьенто» не выделяется отличными результатами в чемпионате и находится лишь на 17 месте с 29 баллами. Коллектив опережает сразу двух соперников по дополнительным характеристикам, а отстает от «Атлетико Тукуман» на два пункта. В игре с «Дефенса и Хустисия» у гостей есть определенная цель добиться положительного результата, и футболисты приложат максимум усилий для ее достижения. В прошлом туре «Сармьенто» сыграл вничью с «Велес» Сарсфилд (1:1).

Информация для ставок

«Дефенса и Хустисия» не проигрывает уже шесть матчей подряд

«Сармьенто» уступил в трех последних выездных поединках

«Дефенса и Хустисия» уступила в четырех из пяти последних матчей с «Сармьенто»

Прогноз

Исходя из статистики, «Сармьенто» имеет преимущество в личных встречах, но в этой ситуации больше шансов у хозяев. Предлагаем сделать ставку на победу «Дефенса и Хустисия» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.