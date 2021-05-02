«Денизлиспор» — «Ризеспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (02.05.2021)

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вчера, 13:55

В рамках 39-го тура чемпионата Турции «Денизлиспор» на домашней арене сыграет против «Ризеспора». Вашему вниманию рекомендации по ставкам и обзор линии букмекеров на матч, который пройдет 2 мая.

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение гостям. Ставки на победу «Ризеспора» в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 2.34. Поставить на домашнюю победу «Денизлиспора» можно по котировке 3.05, а ничья отмечена в 3.68.

Согласно линии, которую выставил букмекер, команды сыграют результативно в атаке. Тотал больше (2,5) голов доступен за 1.82, ТМ(2,5) – 2.09.

Форма команд

«Денизлиспор» — это худшая команда чемпионата Турции, которая замыкает общий рейтинг. На счету хозяев грядущей встречи 28 очков, а дистанция от зоны спасения составляет десять баллов.

В текущем сезоне «Денизлиспор» одержал всего шесть побед при 10 ничьих и 20 поражениях. Последний раз «петухи» одерживали викторию в начале марта, когда дома был обыгран «Малатьяспор» (3:2). В прошлом туре команда крупно проиграла в гостях «Кайсериспору» (3:6).

«Ризеспор» идет на 13-м месте в общем зачете чемпионата, набрав 42 очка. Эти результаты дают возможность команде опережать зону понижения в классе на пять баллов. Два последних поединка в Суперлиге «Ризеспор» проиграл.

Сначала команда неудачно съездила в гости к «Генчлербирлиги» (1:2), а затем уступила на своем поле лидеру «Бешикташу» (2:3). До этого «Ризеспор» последовательно победил «Антальяспор» (3:2) и «Коньяспор» (5:3).

Информация для ставок

«Ризеспор» пропускал минимум 2 гола в 5 прошлых гостевых матчах лиги

В 4 последних поединках с участием «Ризеспора» выиграл исход ТБ (2,5)

(2,5) «Денизлиспор» не проигрывал в 10 из 11 предыдущих домашних встреч с «Ризеспором»

Прогноз

Несмотря на отсутствие шансов спастись от вылета, «Денизлиспор» не опускает руки и результативно играет в атаке. «Ризеспор» тоже последние матчи проводил результативно, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на ТБ (2,5) по коэффициенту 1.82 в БК Бетсити.

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