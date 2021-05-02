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«Денизлиспор» — «Ризеспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (02.05.2021)

вчера, 13:55

В рамках 39-го тура чемпионата Турции «Денизлиспор» на домашней арене сыграет против «Ризеспора». Вашему вниманию рекомендации по ставкам и обзор линии букмекеров на матч, который пройдет 2 мая.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.123.702.29
Лига Ставок 3.00 3.45 2.30
Фонбет Live! 2.80 3.45 2.50
Мелбет 3.08 3.59 2.31

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение гостям. Ставки на победу «Ризеспора» в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 2.34. Поставить на домашнюю победу «Денизлиспора» можно по котировке 3.05, а ничья отмечена в 3.68.

Согласно линии, которую выставил букмекер, команды сыграют результативно в атаке. Тотал больше (2,5) голов доступен за 1.82, ТМ(2,5) – 2.09.

Форма команд

«Денизлиспор» — это худшая команда чемпионата Турции, которая замыкает общий рейтинг. На счету хозяев грядущей встречи 28 очков, а дистанция от зоны спасения составляет десять баллов.

В текущем сезоне «Денизлиспор» одержал всего шесть побед при 10 ничьих и 20 поражениях. Последний раз «петухи» одерживали викторию в начале марта, когда дома был обыгран «Малатьяспор» (3:2). В прошлом туре команда крупно проиграла в гостях «Кайсериспору» (3:6).

«Ризеспор» идет на 13-м месте в общем зачете чемпионата, набрав 42 очка. Эти результаты дают возможность команде опережать зону понижения в классе на пять баллов. Два последних поединка в Суперлиге «Ризеспор» проиграл.

Сначала команда неудачно съездила в гости к «Генчлербирлиги» (1:2), а затем уступила на своем поле лидеру «Бешикташу» (2:3). До этого «Ризеспор» последовательно победил «Антальяспор» (3:2) и «Коньяспор» (5:3).

Информация для ставок

  • «Ризеспор» пропускал минимум 2 гола в 5 прошлых гостевых матчах лиги
  • В 4 последних поединках с участием «Ризеспора» выиграл исход ТБ(2,5)
  • «Денизлиспор» не проигрывал в 10 из 11 предыдущих домашних встреч с «Ризеспором»

Прогноз

Несмотря на отсутствие шансов спастись от вылета, «Денизлиспор» не опускает руки и результативно играет в атаке. «Ризеспор» тоже последние матчи проводил результативно, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на ТБ(2,5) по коэффициенту 1.82 в БК Бетсити.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Антальяспор» — «Гёзтепе».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.78 1.63 2.38
Лига Ставок 2.00 1.75 1.59 2.26
Мелбет 2.15 1.77
1XBET 3.10 1.37 2.10 1.83 1.61 2.32
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sv_1969
sv_1969
вчера в 14:55
Тб должны пробить
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