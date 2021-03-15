«Дерби Каунти» — «Брентфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (16.03.2021)

«Дерби Каунти» встретится с «Брентфордом» в рамках 37-го тура Чемпионшипа. Этот поединок состоится 16 марта 2021 года. В нынешнем сезоне «Дерби Каунти» возглавляет Уэйн Руни, его матчи будут интересными. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Брентфорда» по коэффициенту 1.98. Также можно поставить на победу «Дерби» по коэффициенту 3.95 и на ничейный исход (3.40).
Форма команд
«Дерби Каунти» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. Эта команда набрала 39 пунктов. Клубом руководит бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, но дела у британца пока идут не очень хорошо. Команда выиграла десять поединков, девять раз играла вничью и проиграла в 17 матчах. Клуб забил 25 голов и пропустил 39 мячей. В последних поединках у «Дерби» всё очень плохо, команда никак не может победить.
«Брентфорд» успешен в этом сезоне. Клуб расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 19 поединков, девять раз играла вничью и проиграла в семи матчах. «Брентфорд» забил 62 гола и пропустил 36 мячей. У клуба есть отличный шанс вырваться в АПЛ, так как четвертая строчка дает возможность принимать участие в плей-офф за выход в АПЛ. В последних матчах «Брентфорд» очень хорош и регулярно набирает очки.
Информация для ставок
- «Дерби» не выиграл ни одного матча из последних пяти в Чемпионшипе
- «Брентфорд» в последних пяти матчах побеждал три раза
- У «Брентфорда» шесть забитых мячей в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — обе забьют по коэффициенту 1.97. Также можно поставить на то, что тотал голов в матче будет больше 2.5 по коэффициенту 2.25.