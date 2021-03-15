«Дерби Каунти» — «Брентфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (16.03.2021)

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вчера, 22:36

«Дерби Каунти» встретится с «Брентфордом» в рамках 37-го тура Чемпионшипа. Этот поединок состоится 16 марта 2021 года. В нынешнем сезоне «Дерби Каунти» возглавляет Уэйн Руни, его матчи будут интересными. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Брентфорда» по коэффициенту 1.98. Также можно поставить на победу «Дерби» по коэффициенту 3.95 и на ничейный исход (3.40).

Форма команд

«Дерби Каунти» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. Эта команда набрала 39 пунктов. Клубом руководит бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, но дела у британца пока идут не очень хорошо. Команда выиграла десять поединков, девять раз играла вничью и проиграла в 17 матчах. Клуб забил 25 голов и пропустил 39 мячей. В последних поединках у «Дерби» всё очень плохо, команда никак не может победить.

«Брентфорд» успешен в этом сезоне. Клуб расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 19 поединков, девять раз играла вничью и проиграла в семи матчах. «Брентфорд» забил 62 гола и пропустил 36 мячей. У клуба есть отличный шанс вырваться в АПЛ , так как четвертая строчка дает возможность принимать участие в плей-офф за выход в АПЛ . В последних матчах «Брентфорд» очень хорош и регулярно набирает очки.

Информация для ставок

«Дерби» не выиграл ни одного матча из последних пяти в Чемпионшипе

«Брентфорд» в последних пяти матчах побеждал три раза

У «Брентфорда» шесть забитых мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе забьют по коэффициенту 1.97. Также можно поставить на то, что тотал голов в матче будет больше 2.5 по коэффициенту 2.25.