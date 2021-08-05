«Дерри Сити» — «Дрогеда Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (06.08.2021)

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вчера, 19:24

6 августа «Дерри Сити» сыграет против «Дрогеды Юнайтед». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Дерри Сити». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.13. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.50, а победа гостей в 3.40.

Форма команд

«Дерри Сити» в этом сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 28 баллов. В последних поединках у «Дерри» были проблемы. Можно сказать, что команда сейчас находится в плохой форме и не может похвастаться хорошими результатами. «Дерри Сити» проваливает вторую часть сезона и рискует не попасть в топ-4.

«Дрогеда Юнайтед» идет на пятой строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 30 баллов. В последних поединках «Дрогеда» выглядит очень плохо. Команда в плохой форме и часто проигрывает. Если ситуация не изменится в ближайшее время, то «Юнайтед» рискует пролететь мимо топ-4. До попадания в четверку лучших клубов всего один балл, но «Дрогеда» из-за своей плохой формы может выбыть даже из топ-5.

Информация для ставок

«Дрогеда» не побеждает вот уже четыре игры кряду

«Дерри Сити» выиграл три матча из последних пяти

«Дрогеда» пропускает хотя бы один мяч десять поединков кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на гол с 61-й по 75-ю минуту матча по коэффициенту 2.75.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Вайле» в матче чемпионата Дании с «Мидтьюлландом».