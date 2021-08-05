«Дерри Сити» — «Дрогеда Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (06.08.2021)

6 августа «Дерри Сити» сыграет против «Дрогеды Юнайтед». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.
|
- : -
сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Дерри Сити». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.13. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.50, а победа гостей в 3.40.
Форма команд
«Дерри Сити» в этом сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 28 баллов. В последних поединках у «Дерри» были проблемы. Можно сказать, что команда сейчас находится в плохой форме и не может похвастаться хорошими результатами. «Дерри Сити» проваливает вторую часть сезона и рискует не попасть в топ-4.
«Дрогеда Юнайтед» идет на пятой строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 30 баллов. В последних поединках «Дрогеда» выглядит очень плохо. Команда в плохой форме и часто проигрывает. Если ситуация не изменится в ближайшее время, то «Юнайтед» рискует пролететь мимо топ-4. До попадания в четверку лучших клубов всего один балл, но «Дрогеда» из-за своей плохой формы может выбыть даже из топ-5.
Информация для ставок
- «Дрогеда» не побеждает вот уже четыре игры кряду
- «Дерри Сити» выиграл три матча из последних пяти
- «Дрогеда» пропускает хотя бы один мяч десять поединков кряду
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на гол с 61-й по 75-ю минуту матча по коэффициенту 2.75.
Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Вайле» в матче чемпионата Дании с «Мидтьюлландом».