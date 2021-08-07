«Динамо» — ЦСКА. Прогноз на матч РПЛ (08.08.2021)

8 августа 2021 года «Динамо» сыграет против ЦСКА. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.
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сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Динамо». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.10, как и победа ЦСКА.
Форма команд
«Динамо» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — шесть баллов. Команда выиграла два матча и забила пять голов, в этих поединках клуб пропустил всего дважды. Старт сезона впечатляет, в товарищеских матчах «Динамо» также показывает хороший уровень. Клуб отлично проявляет себя в защите, с атакой тоже полный порядок, стоит ожидать хорошей игры.
ЦСКА с новым тренером стартовал не лучшим образом. Команда расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице и набрала три балла. У ЦСКА в активе одна победа и одно поражение. Клуб забил два гола и пропустил два мяча. В последних матчах ЦСКА выглядит не лучшим образом, в товарищеских матчах команда также не запомнилась чем-то хорошим. Болельщики считают, что для клуба настали темные времена, команда вряд ли будет претендентом на высокие места в этом сезоне.
Информация для ставок
● ЦСКА проиграл один поединок из последних пяти
● «Динамо» выиграл три матча кряду
● ЦСКА забивает пять игр кряду
Прогноз
Актуальная ставка на поединок — количество голов в матче 2-3 по коэффициенту 1.95.