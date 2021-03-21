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«Дижон» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (21.03.2021)

сегодня, 02:20

«Дижон» к домашнему поединку против «Реймса» подходит в статусе андердога. Сделать ставки на игру можно с помощью услуг БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.613.412.21
Лига Ставок 3.60 3.25 2.19
Фонбет 3.50 3.30 2.15
Мелбет 3.58 3.40 2.25
BetBoom 3.56 3.38 2.19

Ставки букмекеров

Шансы «Дижона» на победу дома не слишком велики. Коэффициент на успех хозяев равен 3,5. На ничью можно поставить по кэфу 3,35, а на триумф «Реймса» он составляет 2,2.

Форма команд

Турнирная ситуация «Дижона» следующая: команда хозяев является беспросветным аутсайдером чемпионата Франции всего с 15 набранными пунктами в 29-ти играх. «Совы» замыкают турнирную таблицу, не имея при этом абсолютно никаких шансов на спасение. За весь сезон «Дижон» выиграл лишь два матча.

«Реймс» является крепким середняком Лиги 1. У гостей серия из пяти матчей подряд без поражений, которая и помогает им держаться на плаву. «Реймс» является наиболее редко проигрывающим клубом из второй десятки.

Информация для ставок

  • 9 последних своих матчей в Лиге 1 «Дижон» проиграл
  • «Реймс» завершил 8 из последних 9 игр чемпионата с тоталом меньше 2,5
  • «Дижон» пропускал минимум дважды в шести поединках подряд

Прогноз

Все идет к тому, что хозяев в матче 30-го тура Лиги 1 ждет очередное фиаско. Поставить на чистую победу «Реймса» можно с коэффициентом 2,2. Также интересным выбором будет ставка на индивидуальный тотал мячей гостей больше 1 с кэфом 1,6 по линии БК Мелбет. Риски при таком выборе сведены к минимуму.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Динамо» Киев — «Рух».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.77 1.63 2.40
Лига Ставок 2.13 1.72 1.61 2.32
Мелбет 1.67 2.40
BetBoom 2.13 1.76 1.64 2.34 1.32 3.52
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