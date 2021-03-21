«Дижон» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (21.03.2021)

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сегодня, 02:20

«Дижон» к домашнему поединку против «Реймса» подходит в статусе андердога. Сделать ставки на игру можно с помощью услуг БК Мелбет.

Ставки букмекеров

Шансы «Дижона» на победу дома не слишком велики. Коэффициент на успех хозяев равен 3,5. На ничью можно поставить по кэфу 3,35, а на триумф «Реймса» он составляет 2,2.

Форма команд

Турнирная ситуация «Дижона» следующая: команда хозяев является беспросветным аутсайдером чемпионата Франции всего с 15 набранными пунктами в 29-ти играх. «Совы» замыкают турнирную таблицу, не имея при этом абсолютно никаких шансов на спасение. За весь сезон «Дижон» выиграл лишь два матча.

«Реймс» является крепким середняком Лиги 1. У гостей серия из пяти матчей подряд без поражений, которая и помогает им держаться на плаву. «Реймс» является наиболее редко проигрывающим клубом из второй десятки.

Информация для ставок

9 последних своих матчей в Лиге 1 «Дижон» проиграл

«Реймс» завершил 8 из последних 9 игр чемпионата с тоталом меньше 2,5

«Дижон» пропускал минимум дважды в шести поединках подряд

Прогноз

Все идет к тому, что хозяев в матче 30-го тура Лиги 1 ждет очередное фиаско. Поставить на чистую победу «Реймса» можно с коэффициентом 2,2. Также интересным выбором будет ставка на индивидуальный тотал мячей гостей больше 1 с кэфом 1,6 по линии БК Мелбет. Риски при таком выборе сведены к минимуму.

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