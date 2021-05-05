«Дордрехт» — «Камбюр». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (07.05.2021)

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вчера, 18:59

7 мая «Дордрехт» сыграет против «Камбюра» в рамках очередного тура второго по силе дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Камбюр». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.20. Также букмекеры принимают ставки на ничейный исход за 6.10. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют» за 1.60.

Форма команд

«Камбюр» проводит невероятный сезон. Этот клуб находится на первой строчке в турнирной таблице и в шаге от того, чтобы попасть в высшую лигу. В нынешнем сезоне у клуба 86 пунктов в активе. В последних играх «Камбюр» выглядит так же прекрасно, как и в течение всего сезона. Этот клуб способен на многое и может показать себя с лучшей стороны уже в ближайшем матче.

«Дордрехт» — худший клуб чемпионата. В активе этой команды — 27 пунктов. В последних играх «Дордрехт» выглядит еще хуже, чем обычно. Команда регулярно теряет очки и никак не может собраться. Вероятно, этот клуб уже и не надеется на победу, в матче против «Камбюра» очень мало шансов на хороший исход.

Информация для ставок

У «Камбюра» 21 забитый мяч за последние пять игр

«Камбюр» не проигрывает шесть игр кряду

«Дордрехт» проиграл пять игр кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на «тотал забитых мячей больше 4,5» по коэффициенту 1.97. Также можно сделать ставку на гол «Камбюра» в обоих таймах по коэффициенту 1.78.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ден Босх» — «Телстар».