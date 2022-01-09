«Джамшедпур» — «Ист Бенгал». Прогноз на матч индийской Суперлиги (11.01.2022)

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09 января 2022, 11:39

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи букмекеры выделили без проблем и предлагают поставить на победу «Джамшедпура» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет. Сенсационный успех «Ист Бенгала» дается по коэффициенту 5.15, а ничья зайдет с коэффициентом 4.2.

Интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент как на тотал больше 2.5 составляет 1.65, тогда как на тотал меньше 2.5 – 2.23. На «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Джамшедпур» в последнем туре чемпионата в упорной борьбе переиграл дома «Норт-Ист Юнайтед» со счетом (3:2). Туром ранее команда также дома не смогла переиграть «Ченнайн», поражение с минимальным счетом (0:1). По итогу 10 туров коллектив занимает третье место в турнирной таблице.

«Ист Бенгал» крайне неудачно проводит нынешний сезон, за 10 игр коллективу удалось завоевать лишь шесть баллов. Клуб не выигрывал уже практически год, чередуя ничьи с поражениями. В минувших трех турах команда расписала ничьи (1:1) с «Хайдарабадом» и «Бенгалуру», а также (0:0) с «Мумбаи Сити».

Информация для ставок

«Джамшедпур» выиграл один из четырех последних поединков

Безвыигрышная серия «Ист Бенгала» составляет 17 игр

Минувшая очная встреча завершилась вничью (1:1)

Пять последних матчей «Ист Бенгала» и три из четырех «Джамшедпура» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Игра будет проходить с преимуществом домашнего коллектива, который создаст больше голевых моментов, которых должно хватить для оформления очередных трех очков. Рекомендуем сделать ставку на победу «Джемшедпура» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.