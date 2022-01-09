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«Джамшедпур» — «Ист Бенгал». Прогноз на матч индийской Суперлиги (11.01.2022)

09 января 2022, 11:39

Ставки букмекеров

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.544.175.82
Мелбет 1.45 4.40 6.35
1XBET 1.45 4.40 6.35
BetBoom 1.36 4.60 7.98

Явного фаворита встречи букмекеры выделили без проблем и предлагают поставить на победу «Джамшедпура» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет. Сенсационный успех «Ист Бенгала» дается по коэффициенту 5.15, а ничья зайдет с коэффициентом 4.2.

Интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент как на тотал больше 2.5 составляет 1.65, тогда как на тотал меньше 2.5 – 2.23. На «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Джамшедпур» в последнем туре чемпионата в упорной борьбе переиграл дома «Норт-Ист Юнайтед» со счетом (3:2). Туром ранее команда также дома не смогла переиграть «Ченнайн», поражение с минимальным счетом (0:1). По итогу 10 туров коллектив занимает третье место в турнирной таблице.

«Ист Бенгал» крайне неудачно проводит нынешний сезон, за 10 игр коллективу удалось завоевать лишь шесть баллов. Клуб не выигрывал уже практически год, чередуя ничьи с поражениями. В минувших трех турах команда расписала ничьи (1:1) с «Хайдарабадом» и «Бенгалуру», а также (0:0) с «Мумбаи Сити».

Информация для ставок

  • «Джамшедпур» выиграл один из четырех последних поединков
  • Безвыигрышная серия «Ист Бенгала» составляет 17 игр
  • Минувшая очная встреча завершилась вничью (1:1)
  • Пять последних матчей «Ист Бенгала» и три из четырех «Джамшедпура» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Игра будет проходить с преимуществом домашнего коллектива, который создаст больше голевых моментов, которых должно хватить для оформления очередных трех очков. Рекомендуем сделать ставку на победу «Джемшедпура» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.65 1.75 2.06
Мелбет 2.36 1.61
1XBET 2.36 1.61
Все комментарии
mspnmecb6dtu
mspnmecb6dtu
09 января в 16:47
Футбольный клуб «Джамшедпур» одержит победу.
v69urf2v9f92
v69urf2v9f92
09 января в 14:27
Футбольный клуб «Джамшедпур» выиграет матч.
shlomo
shlomo
09 января в 13:17
Хозяева не проиграют
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