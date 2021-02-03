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«Дженоа» — «Наполи». Прогноз на матч Серии A (06.02.2021)

вчера, 17:56

В 21-м туре чемпионата Италии «Дженоа» сыграет дома против «Наполи». Ставки букмекеров и прогноз на матч, который состоится 6 февраля, в нашем анонсе.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.523.881.71
Fonbet 5.30 3.85 1.67
Мелбет 5.15 4.22 1.70
Лига ставок 5.00 3.95 1.67

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи букмекеры считают «Наполи». Поставить на победу гостей БК Фонбет предлагает с коэффициентом 1.70. Шансы «Дженоа» одержать домашнюю викторию оцениваются в 5.15, а ничья идет с котировкой 4.28.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на то, что игра будет результативной. Поставить на общий тотал 2,5 голов больше можно с коэффициентом 1.79, меньше – 2.19.

Форма команд

«Дженоа» постепенно выбралась из кризиса. В четырех прошлых турах чемпионата Италии «грифоны» набрали 10 из 12 возможных очков. В последнем туре Серии A команда разгромила в гостях «Кротоне» (3:0), а перед этим оформила минимальную победу над «Кальяри» в родных стенах.

Эти успехи позволили «Дженоа» подняться на 14-е место в турнирной таблице/

«Наполи» в этом сезоне не может похвастаться стабильностью. Коллектив из Неаполя чередует успешные матчи с провальными поединками, что мешает ему вести борьбу за медали. На данный момент дружина Дженнаро Гаттузо занимает пятое место в рейтинге, имея 37 очков в активе.

В прошлом туре чемпионата «Наполи» переиграл дома «Парму» (2:0).

Информация для ставок

  • «Наполи» выиграл три из пяти прошлых матча против «Дженоа»
  • «Дженоа» проиграла три предыдущих домашних матча с «Наполи»
  • «Наполи» забивал минимум два гола в трех прошлых гостевых матчах против «Дженоа»

Прогноз

В этом противостоянии все может решить класс и подбор футболистов, которые на порядок лучше у гостей. Подопечные Дженнаро Гаттузо еще могут вклиниться в борьбу за первую тройку, но для этого им нужно исключить систематические провалы.

Ставим на победу «Наполи» по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.523.881.71
Fonbet 5.30 3.85 1.67
Мелбет 5.15 4.22 1.70
Лига ставок 5.00 3.95 1.67
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 20:51
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Дженоа (Генуя)
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