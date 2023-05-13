«Эспаньол» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.05.2023)

1683961577

вчера, 10:06

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне», а коэффициент на их победу составляет 1.6. Успех «Эспаньола» оценивается по коэффициенту 5.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.1.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.77. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.05. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Эспаньол» идет в зоне вылета и очень нуждается в очках. Коллектив занимает предпоследнее место с 31 баллом и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Кроме того, каталонское дерби с «Барселоной» всегда было принципиальным противостоянием, поэтому от хозяев стоит ждать решительных действий. Два последних поединка «Эспаньола» завершились поражением от «Севильи» (2:3) и победой над «Хетафе» (1:0).

Уже никто не сомневается в чемпионстве «Барселоны», ведь преимущество в 13 очков над «Атлетико» упустить за пять туров практически невозможно. «Сине-гранатовые» доигрывают сезон, но к каталонскому дерби относятся серьезно, поэтому матч не будет простым. В прошлом туре «Барселона» минимально обыграла на своем поле «Осасуну» (1:0), а ранее разгромила «Бетис» (4:0).

Информация для ставок

«Эспаньол» проиграл восемь из десяти последних матчей в чемпионате Испании

«Барселона» пропустила всего три мяча в последних десяти матчах Ла Лиги

«Барселона» выиграла два из пяти последних матчей с «Эспаньолом» при трех ничьих

Прогноз

Предполагаем, что в этой встрече зрители не увидят много мячей, ведь «Эспаньол» вцепится в ничейный результат и будет обороняться большими силами. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.