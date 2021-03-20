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«Эспаньол» — «УД Логроньес». Прогноз на матч испанской Сегунды (20.03.2021)

вчера, 12:19

«Эспаньол» сыграет против «Логроньеса» в рамках очередного тура испанской Сегунды 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.364.6711.07
Фонбет Live! 1.07 10.00 56.00
Мелбет 1.40 4.34 8.79
Pin-Up.ru 1.38 4.40 9.90

Ставки букмекеров

«Эспаньол» — фаворит этого матча, на победу клуба из столицы Каталонии можно поставить по коэффициенту 1.35. Также можно поставить на ничейный исход за 4.70. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Логроньеса» за 3.20.

Форма команд

«Эспаньол» идет на третьей строчке в турнирной таблице. Команда набрала 55 пунктов. В последних матчах у «Эспаньола» хорошая серия без поражений, которая, скорее всего, не прервется в матче с «Логроньесом».

«Логроньес» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 29 пунктов. Команда регулярно теряет очки и несколько матчей кряду не может прийти в себя. Поединок против «Эспаньола» может стать печальным для «Логроньеса», ведь в случае поражения клуб опустится еще ниже в таблице.

Информация для ставок

  • «Эспаньол» пропустил пять мячей в последних пяти играх
  • «Логроньес» не побеждает в Сегунде девять матчей кряду
  • «Эспаньол» не проигрывает в чемпионате вот уже шесть матчей подряд

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал голов больше 2,5 по коэффициенту 2.15. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют» за 2.45.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Леганес» — «Фуэнлабрада».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.60 1.74 2.16
Мелбет 1.67 2.26
Pin-Up.ru 2.25 1.59 1.65 2.13 1.33 3.10
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 14:50
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «УД Логроньес» (Логроньо)
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