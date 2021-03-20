«Эспаньол» — «УД Логроньес». Прогноз на матч испанской Сегунды (20.03.2021)

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вчера, 12:19

«Эспаньол» сыграет против «Логроньеса» в рамках очередного тура испанской Сегунды 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Эспаньол» — фаворит этого матча, на победу клуба из столицы Каталонии можно поставить по коэффициенту 1.35. Также можно поставить на ничейный исход за 4.70. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Логроньеса» за 3.20.

Форма команд

«Эспаньол» идет на третьей строчке в турнирной таблице. Команда набрала 55 пунктов. В последних матчах у «Эспаньола» хорошая серия без поражений, которая, скорее всего, не прервется в матче с «Логроньесом».

«Логроньес» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 29 пунктов. Команда регулярно теряет очки и несколько матчей кряду не может прийти в себя. Поединок против «Эспаньола» может стать печальным для «Логроньеса», ведь в случае поражения клуб опустится еще ниже в таблице.

Информация для ставок

«Эспаньол» пропустил пять мячей в последних пяти играх

«Логроньес» не побеждает в Сегунде девять матчей кряду

«Эспаньол» не проигрывает в чемпионате вот уже шесть матчей подряд

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал голов больше 2,5 по коэффициенту 2.15. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют» за 2.45.

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