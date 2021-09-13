«Эвертон» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (13.09.2021)

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13 сентября 2021, 13:06

«Эвертон» сразится с «Бернли» в рамках очередного тура Премьер-лиги Англии. В прошлом сезоне «Эвертон» мощно начал чемпионат, в этом все немного скромнее, но болельщики «ирисок» верят, что тренер сможет «дотащить» команду до еврокубков. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Эвертон». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.72. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.70 и на победу «Бернли» по 5.00.

Форма команд

«Эвертон» начал этот сезон очень даже неплохо. Команда стартовала с семи баллов. У клуба в активе восьмая строчка в турнирной таблице. Клуб выиграл два поединка и один раз сыграл вничью. «Ириски» забили семь голов и пропустили три мяча. В первом туре команда обыграла «Саутгемптон», после этого была ничья с крепким «Лидсом», а в третьей игре «ириски» прижали «Брайтон» со счетом 2:0. Клуб мчится к еврокубкам и в этом сезоне есть все шансы увидеть «Эвертон» "здорового человека”.

«Бернли», как и всегда, стартовал не лучшим образом. Команда набрала один балл и расположилась на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — два забитых и пять пропущенных. В последних матчах «Бернли» выглядит очень плохо. Команда проиграла две игры и еще один матч завершился ничейным исходом. Клуб уступил «Брайтону» и «Ливерпулю», а затем смог завоевать один балл в матче против «Лидса».

Информация для ставок

«Бернли» выиграл один матч из последних пяти

«Эвертон» не проигрывает четыре поединка подряд

«Бернли» забил три гола в последних пяти матчах

Прогноз

«Эвертон» очень хорош на старте сезона, сейчас этот клуб «в огне». Команда много забивает и часто побеждает. Стоит отталкиваться от статистики «ирисок» и сделать ставку на тотал забитых мячей в матче больше трех по коэффициенту 2.65.