«Эйбар» — «Атлетико» Мадрид. Прогноз на матч Примеры (21.01.2021)

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20 января 2021, 13:22

21 января «Эйбар» принимает на своем стадионе лидера чемпионата Испании «Атлетико Мадрид». Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок и рассказали о том, кто по их мнению станет победителем противостояния.

Ставки букмекеров

«Атлетико» выглядит абсолютным фаворитом противостояния. На победу «матрасников» букмекеры предлагают коэффициент 1.72. Ничейный исход оценили в 3.40, а на победу «Эйбара» можно поставить за 6.05.

«Атлетико» в нынешнем сезоне пользуется слабостью «Барселоны» и «Реала». У команды аргентинского наставника Диего Симеоне 41 набранный балл и 2 матча в запасе. Лучшим бомбардиром клуба является Луис Суарес, который перешел из «Барселоны» практически бесплатно. Свой последний матч «Атлетико» выиграл со счетом 2:0.

«Эйбар» был хорош в прошлом сезоне, но в нынешнем у команды все совсем плохо. Команда находится на 15-й строчке в таблице и имеет в активе всего 19 набранных очков. Свой последний матч команда Хосе Луиса Мендилибара проиграла со счетом 1:3.

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл в четырех из пяти последних матчей

В нынешнем сезоне «Атлетико» пропустил 6 мячей — лучший показатель в чемпионате

«Эйбар» забил 15 мячей в 18 матчах, один из самых худших показателей в Примере

Прогноз

Зная стиль «Атлетико» и их безупречную игру в обороне, букмекеры рекомендуют поставить на «оба тайма меньше 1,5 голов» с коэффициентом 1.93. В нынешнем сезоне «Атлетико» все так же аномально мало пропускает, но неплох в атаке. Тем не менее в этом матче «матрасникам» хватит и победы со счетом 1:0.

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