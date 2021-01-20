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«Эйбар» — «Атлетико» Мадрид. Прогноз на матч Примеры (21.01.2021)

20 января 2021, 13:22

21 января «Эйбар» принимает на своем стадионе лидера чемпионата Испании «Атлетико Мадрид». Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок и рассказали о том, кто по их мнению станет победителем противостояния.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.233.491.73
Fonbet Live! 77.00 3.75 1.30
Мелбет 5.78 3.58 1.73
Лига ставок 5.60 3.45 1.83

Ставки букмекеров

«Атлетико» выглядит абсолютным фаворитом противостояния. На победу «матрасников» букмекеры предлагают коэффициент 1.72. Ничейный исход оценили в 3.40, а на победу «Эйбара» можно поставить за 6.05.

«Атлетико» в нынешнем сезоне пользуется слабостью «Барселоны» и «Реала». У команды аргентинского наставника Диего Симеоне 41 набранный балл и 2 матча в запасе. Лучшим бомбардиром клуба является Луис Суарес, который перешел из «Барселоны» практически бесплатно. Свой последний матч «Атлетико» выиграл со счетом 2:0.

«Эйбар» был хорош в прошлом сезоне, но в нынешнем у команды все совсем плохо. Команда находится на 15-й строчке в таблице и имеет в активе всего 19 набранных очков. Свой последний матч команда Хосе Луиса Мендилибара проиграла со счетом 1:3.

Информация для ставок

  • «Атлетико» выиграл в четырех из пяти последних матчей
  • В нынешнем сезоне «Атлетико» пропустил 6 мячей — лучший показатель в чемпионате
  • «Эйбар» забил 15 мячей в 18 матчах, один из самых худших показателей в Примере

Прогноз

Зная стиль «Атлетико» и их безупречную игру в обороне, букмекеры рекомендуют поставить на «оба тайма меньше 1,5 голов» с коэффициентом 1.93. В нынешнем сезоне «Атлетико» все так же аномально мало пропускает, но неплох в атаке. Тем не менее в этом матче «матрасникам» хватит и победы со счетом 1:0.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Валенсия» — «Осасуна».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.233.491.73
Fonbet Live! 77.00 3.75 1.30
Мелбет 5.78 3.58 1.73
Лига ставок 5.60 3.45 1.83
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shlomo
shlomo
20 января в 13:23
Для Атлетико это будет проходной матч
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