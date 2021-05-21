«Эйбар» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (22.05.2021)

«Эйбар» примет «Барселону» в последнем туре испанской Примеры. Этот поединок состоится 22 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «Барселона» играет еще хуже, чем раньше. Не так давно клуб потерял шансы на завоевание чемпионства и в последнем матче может потерять еще и место в топ-3. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 19:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Барселону» по коэффициенту 1.45. Также можно поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 6.40 и на ничейный исход по коэффициенту 5.20.
Форма команд
«Эйбар» набрал 30 пунктов и находится на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе «оружейников» шесть побед, 12 ничьих и 19 поражений. Команда забила 29 голов и пропустила 51 мяч. В последних поединках «оружейники» играют не лучшим образом, но клуб смог набрать очки в трех матчах. «Эйбар» напоследок может сделать неприятный сюрприз «Барселоне» и отобрать у команды очки, тем самым лишив ее шанса задержаться в топ-3.
«Барселона» великолепно начала 2021 год, команда имела длительную серию без поражений, но все изменилось после матча с «Реалом». Клуб окончательно выбыл из гонки за чемпионство, проиграв и сыграв вничью в нескольких ключевых матчах. Сейчас в активе «Барсы» 76 пункт. Клуб находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе каталонцев 23 победы, семь ничьих и столько же поражений. Команда забила 84 гола и пропустила 38 мячей. В последних играх у «сине-гранатовых» все очень плохо, если команда проиграет, главный тренер совершенно точно покинет «Барсу».
Информация для ставок
- «Барселона» не побеждает три матча подряд
- «Эйбар» выиграл два матча из последних пяти
- «Барселона» пропустила девять мячей в пяти последних матчах
Прогноз
В этом матче можно поставить на обе команды забьют по коэффициенту 1.46. Еще одна актуальная ставка — победа «Барселоны» и ТБ 4.5 по коэффициенту 3.60.