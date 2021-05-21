«Эйбар» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (22.05.2021)

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сегодня, 00:14

«Эйбар» примет «Барселону» в последнем туре испанской Примеры. Этот поединок состоится 22 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «Барселона» играет еще хуже, чем раньше. Не так давно клуб потерял шансы на завоевание чемпионства и в последнем матче может потерять еще и место в топ-3. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Барселону» по коэффициенту 1.45. Также можно поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 6.40 и на ничейный исход по коэффициенту 5.20.

Форма команд

«Эйбар» набрал 30 пунктов и находится на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе «оружейников» шесть побед, 12 ничьих и 19 поражений. Команда забила 29 голов и пропустила 51 мяч. В последних поединках «оружейники» играют не лучшим образом, но клуб смог набрать очки в трех матчах. «Эйбар» напоследок может сделать неприятный сюрприз «Барселоне» и отобрать у команды очки, тем самым лишив ее шанса задержаться в топ-3.

«Барселона» великолепно начала 2021 год, команда имела длительную серию без поражений, но все изменилось после матча с «Реалом». Клуб окончательно выбыл из гонки за чемпионство, проиграв и сыграв вничью в нескольких ключевых матчах. Сейчас в активе «Барсы» 76 пункт. Клуб находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе каталонцев 23 победы, семь ничьих и столько же поражений. Команда забила 84 гола и пропустила 38 мячей. В последних играх у «сине-гранатовых» все очень плохо, если команда проиграет, главный тренер совершенно точно покинет «Барсу».

Информация для ставок

«Барселона» не побеждает три матча подряд

«Эйбар» выиграл два матча из последних пяти

«Барселона» пропустила девять мячей в пяти последних матчах

Прогноз