«Эйбар» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (04.09.2021)

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вчера, 10:39

«Эйбар» играет против «Леганеса» в рамках четвертого тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Эйбар». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.30. Также можно поставить на ничейный исход по 3.00, а на победу «Леганеса» по 3.55.

Форма команд

«Эйбар» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — три балла. Команда выиграла один поединок и дважды проиграла. В активе клуба — один забитый и три пропущенных мяча. Старт в лиге не совсем удался, команда проиграла «Уэске» 0:2. Затем было поражение от «Понферрадины» 0:1, только в третьем туре «Эйбару» удалось выиграть в Сегунде. Команда обыграла «Бургос» со счетом 1:0.

«Леганес» стартовал в этом сезоне очень плохо. Клуб не смог выиграть в трех стартовых матчах, сейчас находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе «Леганеса» — один балл. «Леганес» проиграл молодежке «Реала Сосьедад» со счетом 0:1, сыграл вничью в поединке против «Бургоса» 0:0, а после проиграл «Ибице» 1:2.

Информация для ставок

● «Леганес» выиграл два матча из последних пяти

● «Эйбар» выиграл один матч из последних пяти

● «Леганес» пропустил четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Леганеса“» по коэффициенту 1.62.