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«Эйбар» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (04.09.2021)

вчера, 10:39

«Эйбар» играет против «Леганеса» в рамках четвертого тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.263.083.74
Фонбет 2.25 3.00 3.65
Мелбет 2.36 2.79 3.76
1XBET 2.36 2.79 3.76
BetBoom 2.24 3.00 3.55

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Эйбар». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.30. Также можно поставить на ничейный исход по 3.00, а на победу «Леганеса» по 3.55.

Форма команд

«Эйбар» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — три балла. Команда выиграла один поединок и дважды проиграла. В активе клуба — один забитый и три пропущенных мяча. Старт в лиге не совсем удался, команда проиграла «Уэске» 0:2. Затем было поражение от «Понферрадины» 0:1, только в третьем туре «Эйбару» удалось выиграть в Сегунде. Команда обыграла «Бургос» со счетом 1:0.

«Леганес» стартовал в этом сезоне очень плохо. Клуб не смог выиграть в трех стартовых матчах, сейчас находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе «Леганеса» — один балл. «Леганес» проиграл молодежке «Реала Сосьедад» со счетом 0:1, сыграл вничью в поединке против «Бургоса» 0:0, а после проиграл «Ибице» 1:2.

Информация для ставок

● «Леганес» выиграл два матча из последних пяти
● «Эйбар» выиграл один матч из последних пяти
● «Леганес» пропустил четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Леганеса“» по коэффициенту 1.62.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.88 2.00 1.51 2.67
Мелбет 1.52 2.70
1XBET 1.52 2.70
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Все комментарии
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47vr9d7a2ggj
вчера в 18:02
Футбольный клуб «Эйбар» выиграет матч.
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hdy4bv9pe2b9
вчера в 17:03
Футбольный клуб Эйбар одержит победу.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:53
Хозяева не проиграют
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