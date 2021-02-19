«Эйпен» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (20.02.2021)

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вчера, 17:09

В 27-м туре чемпионата Бельгии мы сможем увидеть интересное противостояние. «Эйпен» ждет в гости «Остенде». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах. Игра пройдет 20 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Остенде». Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно с коэффициентом 2.55. На победу хозяев коэффициент составляет 2.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 3.45.

Букмекеры больше верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2,5 мячей стоит всего 1.65. Поставить на низовой матч (ТМ 2,5) можно с коэффициентом 2.23.

Форма команд

«Остенде» показывает качественный футбол и в чемпионате идет на хорошей для себя четвертой позиции. Команда добивается результатов и за последние несколько матчей проиграла всего один раз. В прошлой стадии Кубка Бельгии «Остенде» уступил «Серкль Брюгге» (1:3), а в матче внутреннего первенства оказался сильнее «Генка» (3:1).

«Эйпен» расположился ближе к зоне вылета сильнейшего дивизиона Бельгии, запас очков от последних мест турнирной таблицы составляет всего 8 очков. Команда давно не побеждает в чемпионате и находится в небольшом кризисе, который требует перемен внутри коллектива. Ранее «Эйпен» сыграл вничью с «Гентом» (2:2) и проиграл на выезде «Беверену» (0:1).

Информация для ставок

В 13 последних матчах «Остенде» зафиксирован исход «обе забьют»

«Эйпен» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Остенде»

Девять последних матчей «Остенде» заканчивались тоталом больше 2,5 мячей

«Эйпен» забивал на своем поле в 12 из 13 матчей во всех турнирах

Прогноз

Нас ждет интересный матч с большим количеством голевых моментов. Обе команды часто пробивают тотал больше 2,5. Рекомендуем взять именно этот исход и сделать ставку на него в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Роял Мускрон-Перувельц» — «Серкль Брюгге».