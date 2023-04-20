«Факел» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России. (22.04.2023)

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сегодня, 15:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Факел». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Оренбурга» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Факел» выиграл только один матч из пяти последних в РПЛ и продолжает находиться в зоне вылета, а именно на 14 месте. В активе клуба 18 очков, и он опережает ближайшего соперника на четыре балла. Чтобы подняться выше, хозяевам необходимо набирать очки в предстоящей встрече с «Оренбургом» и в последующих поединках. Два последних матча «Факела» завершились ничьей с «Ахматом» (1:1) и поражением от «Торпедо» (0:2).

«Оренбург» после ряда успешных поединков уже не может выиграть несколько матчей в РПЛ . Коллектив занимает восьмое место с 33 баллами и находится в относительной безопасности от зоны вылета. В выездном поединке с аутсайдером чемпионата России гости постараются сыграть аккуратно и добиться преимущества. В прошлом туре «Оренбург» крупно проиграл на своем поле «Локомотиву» (1:4), а ранее сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).

Информация для ставок

«Факел» выиграл четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Оренбург» забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде

«Факел» выиграл три из пяти последних матчей у «Оренбурга» при двух поражениях

Прогноз

Обе команды за последний месяц выступают очень нестабильно и предсказать победителя здесь очень непросто. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.