«Фамаликау» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.08.2021)

1628972183

вчера, 23:16

Во втором туре чемпионата Португалии «Фамаликау» примет на домашней арене «Порту». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских сервисов на матч.

Котировки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити считают, что сенсации в этом матче не случится. Ставки на победу «Порту» принимаются по коэффициенту 1.41, ничья идет за 4.84, а победа «Фамаликау» отмечена котировкой 7.60.

Этот матч должен получиться результативным. Вариант ставки ТБ (2,5) голов идет по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 2.19.

Форма команд

В активе «Фамаликау» уже три сыгранных официальных матча в новом сезоне. Команда успешно провела поединки стартовых этапов Кубка португальской лиги. В первом раунде хозяева грядущей встречи победили в гостях «Фейренси» с минимальным счетом (1:0), после чего последовала домашняя виктория над «Эшторилом» (1:0).

Менее успешно «Фамаликау» начал сезон в чемпионате. В гостевой игре против «Пасуш де Феррейры» команда пропустила дважды и потерпела поражение (0:2).

У «Порту» только один официальный поединок в стартовавшей кампании. «Драконы» прогнозируемо победили дома «Белененсеш» в первом туре чемпионата Португалии (2:0).

Новый сезон в лиге «Порту» начинает с целью вернуть себе чемпионский титул, который в прошлом созыве отвоевал лиссабонский «Спортинг».

Информация для ставок

«Порту» остается непобежденным в 29 последних матчах чемпионата

«Порту» не пропускал голы в 3 предыдущих поединках лиги

В 4 последних играх между «Фамаликау» и «Порту» сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

«Порту» вполне заслуженно считается фаворитом встречи, но «Фамаликау» на домашней арене вполне способен дать отпор любой команде чемпионата. Так, хозяева отличались голами в четырех предыдущих играх на своем поле и трижды вскрывали защиту «драконов». Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Бетсити.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Бургоса» в матче со «Спортингом».