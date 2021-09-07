Фарерские острова – Молдавия. Прогноз на матч квалификации чемпионата мира (07.09.2021)

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сегодня, 03:52

В шестом туре отбора на ЧМ -2022 в гости к Фарерским островам пожалует Молдавия. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этой игре встретятся две довольно скромные по футбольным меркам сборные. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.33 на победу хозяев, победу гостей можно взять по коэффициенту 3.55, поставить на ничейный результат можно по коэффициенту 3. Также в линии букмекеры предлагают коэффициенту 2.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.43. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.5.

Форма команд

Фарерские острова продолжают играть квалификацию на ЧМ -2022 и в минувшем туре смогли в домашнем поединке дать бой полуфиналисту прошедшего чемпионата Европы, но в напряженной игре с Данией все-таки потерпели поражение (0:1) пропустив гол на 85-й минуте встрече. Туром ранее сразились с Израилем и без шансов проиграли (0:4).

Молдавия выглядит крайне неуверенно. Коллектив мало забивает и не отличается надежностью в обороне. В этом месяце команда провела уже два поединка, но не смогла добыть необходимый результат, сначала проиграла дома сборной Австрии (0:2), а затем на выезде Шотландии (0:1).

Информация для ставок

И Фарерские острова и Молдавия проиграли пять из шести последних поединков

Четыре крайних матча Молдавии завершились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних встреч Фарерских островов закончились результатом «обе забьют – нет»

Крайняя очная встреча завершилась вничью (1:1)

Прогноз

Мы увидим игру команд примерно одного уровня. Оба коллектива не имеют в своем составе квалифицированных игроков, которые смогут сделать разницу на футбольном поле. Нас ожидает много борьбы и совсем не ясно, кто будет владеть преимуществом. Из-за этого трудно сказать, кто в итоге окажется победителем, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.